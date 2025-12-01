Рейтинг@Mail.ru
В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossiya-2058818778.html
В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров
В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров - РИА Новости, 01.12.2025
В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров
Новые категории товаров подключатся к обязательной маркировке с 1 декабря, среди них - игрушки и игры для детей до 14 лет, какао, бритвы и сменные лезвия, в... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:20:00+03:00
2025-12-01T02:20:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760598229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce52265cb42141f430d7184d4dbfa235.jpg
https://ria.ru/20251128/markirovka-2058430181.html
https://ria.ru/20251120/gd-2056176595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760598229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b639b92d9de06699618f3e126660208f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров

В РФ с 1 декабря началась обязательная маркировка игрушек, какао и бритв

© Depositphotos.com / belchonockКакао-порошок
Какао-порошок - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / belchonock
Какао-порошок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новые категории товаров подключатся к обязательной маркировке с 1 декабря, среди них - игрушки и игры для детей до 14 лет, какао, бритвы и сменные лезвия, в силу вступает соответствующее постановление правительства.
Так, маркировка распространится на игрушки и игры для детей до 14 лет: самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов); куклы и коляски для них, а также на настольные игры, головоломки, наборы электрических гоночных автомобилей и так далее. Как рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки "Честный знак", сейчас в системе зарегистрированы 24 тысячи компаний - это отечественные производители, импортеры, оптово-дистрибьюторские структуры, сетевой ритейл и маркетплейсы.
Школьные парты и стулья - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В России предложили распространить маркировку на детскую школьную мебель
28 ноября, 17:08
В число маркируемой продукции также добавились какао, горячий шоколад и подобные напитки - эта мера направлена на борьбу с фальсификатом и нелегальной продукцией. До старта обязательной маркировки производители промаркировали и ввели в оборот более 3,5 тонны продукта, отметили в ЦРПТ.
Также становится обязательной маркировка бритв и лезвий. В центре отметили, что уровень нелегального оборота в этой категории составляет более 20%.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку топлива с этанолом
20 ноября, 04:01
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала