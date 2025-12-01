В России к обязательной маркировке подключили новые категории товаров

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новые категории товаров подключатся к обязательной маркировке с 1 декабря, среди них - игрушки и игры для детей до 14 лет, какао, бритвы и сменные лезвия, в силу вступает соответствующее постановление правительства.

Так, маркировка распространится на игрушки и игры для детей до 14 лет: самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов); куклы и коляски для них, а также на настольные игры, головоломки, наборы электрических гоночных автомобилей и так далее. Как рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки "Честный знак", сейчас в системе зарегистрированы 24 тысячи компаний - это отечественные производители, импортеры, оптово-дистрибьюторские структуры, сетевой ритейл и маркетплейсы.

В число маркируемой продукции также добавились какао, горячий шоколад и подобные напитки - эта мера направлена на борьбу с фальсификатом и нелегальной продукцией. До старта обязательной маркировки производители промаркировали и ввели в оборот более 3,5 тонны продукта, отметили в ЦРПТ.

Также становится обязательной маркировка бритв и лезвий. В центре отметили, что уровень нелегального оборота в этой категории составляет более 20%.