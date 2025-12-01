Рейтинг@Mail.ru
Только победа: России просто не оставили выбора
08:00 01.12.2025 (обновлено: 14:24 01.12.2025)
Только победа: России просто не оставили выбора
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
аналитика, в мире, россия, украина, москва, стив уиткофф, марко рубио, джаред кушнер, вооруженные силы украины, нато, дело миндича
Только победа: России просто не оставили выбора

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Отношение киевской делегации к самой идее переговоров с Россией было хорошо видно на фотографиях из Флориды. В то время как американские переговорщики — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер — расположились в непринужденных позах, киевские ходоки сидели, надувшись как мышь на крупу.
Положение у них и впрямь было аховое. Российские военные в этот самый момент брали Иванополье и спасали мирных жителей в Красноармейске, давно потерявшем для украинцев свое стратегическое значение. Вэсэушники бежали, теряя тапки, кто в плен, кто по дрова.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Пушилин прокомментировал освобождение Иванополья
30 ноября, 21:19
Европа расписалась в том, что денег у нее на Украину нет и не будет. Европейское издание Poitico открытым текстом посоветовало киевским сдаваться: "Это (американский план урегулирования. — Прим. ред.) лучшее, на что может надеяться Украина".
Американское расследование украинской коррупции добралось до самого верха: Ермак отправился в отставку, Зеленский затосковал без лучшего друга и ближайшего соратника: по словам очевидцев, первое и второе лицо государства расставались с криками, упреками и слезами. А бывший помощник Трампа Майкл Флинн внезапно призвал арестовать Зеленского и все его окружение за коррупцию.
Возглавил украинскую делегацию вместо отставленного Ермака Рустем Умеров, секретарь Совнацбеза Украины и при этом, как говорят знающие люди, гражданин США, у него там и родня, и недвижимость. Принимали киевских в личном гольф-клубе Стива Уиткоффа. Президент США мероприятие проигнорировал, отправившись играть в гольф на другое поле.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Умеров оценил переговоры с США
30 ноября, 23:49
Чутье Трампа не подвело: переговоры шли "тяжело, но конструктивно", что на дипломатическом сленге означает "безрезультатно".
Обсуждали вопросы территорий и гарантий. По мнению Москвы, Киев должен отвести ВСУ с занимаемых ими территорий, по мнению Киева — не должен. Гарантии безопасности для киевских в их понимании — это членство в НАТО и иностранные контингенты. Для нас это категорически невозможно. В общем, не выходит пока каменный цветок.
По итогам Марко Рубио сказал журналистам, что "речь идет не просто об условиях окончания боевых действий, но о том, чтобы заложить на Украине основы долгосрочного процветания".
По поводу России он отметил следующее: "Есть много вопросов, и, очевидно, есть еще один участник, который должен стать частью этого уравнения, и все это продолжится на следующей неделе, когда мистер Уиткофф отправится в Москву, хотя мы и так постоянно были на связи с российской стороной на разных уровнях и очень хорошо представляем, чего там хотят".
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
США хорошо понимают позицию России по украинскому вопросу, заявил Рубио
30 ноября, 23:02
На российской стороне со всей определенностью хотят мира и говорят об этом с апреля 2022 года. Однако мир этот будет заключен лишь при условии достижения целей СВО.
Президент России сказал четко и ясно: "Войска Украины если уйдут из занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не уйдут — добьемся военным путем". Все возможности для этого у нас есть.
Во Флориде обсуждали долгосрочные гарантии безопасности для Украины, однако делать это без участия России бессмысленно. Лучшей гарантией для Киева может стать его собственное ответственное поведение, искреннее стремление к миру, демократические выборы в стране и налаживание нормальных отношений с Москвой. Тогда и волноваться будет не о чем. А заигрывать с натовцами — это путь к заранее проигранной войне.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России
29 ноября, 15:24
Что бы ни решали между собой американцы и украинцы, определяющий голос принадлежит Москве, как она решит, так и будет. Это право дорогой ценой купили российские бойцы, освобождающие нашу землю.
Порой все происходящее — эта суета с разными делегациями, переговорами, гарантиями и дорожными картами — напоминает старый анекдот про пронырливого свата, который обещает выдать бедную одесскую девушку за Ротшильда. "Что, Софочка согласна? — спрашивает он у родителей. — Ну и прекрасно. Осталось спросить у Ротшильда".
Кремль сейчас именно в положении Ротшильда — без его решения все равно ни у кого ничего не выйдет. Поэтому и летит в Москву мистер Уиткофф.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: Уиткофф отправится в Москву 1 декабря на переговоры с Путиным
Вчера, 00:44
 
АналитикаВ миреРоссияУкраинаМоскваСтив УиткоффМарко РубиоДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныНАТОДело Миндича
 
 
