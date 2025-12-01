Отношение киевской делегации к самой идее переговоров с Россией было хорошо видно на фотографиях из Флориды. В то время как американские переговорщики — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер — расположились в непринужденных позах, киевские ходоки сидели, надувшись как мышь на крупу.

Положение у них и впрямь было аховое. Российские военные в этот самый момент брали Иванополье и спасали мирных жителей в Красноармейске , давно потерявшем для украинцев свое стратегическое значение. Вэсэушники бежали, теряя тапки, кто в плен, кто по дрова.

Европа расписалась в том, что денег у нее на Украину нет и не будет. Европейское издание Poitico открытым текстом посоветовало киевским сдаваться: "Это (американский план урегулирования. — Прим. ред.) лучшее, на что может надеяться Украина".

Американское расследование украинской коррупции добралось до самого верха: Ермак отправился в отставку, Зеленский затосковал без лучшего друга и ближайшего соратника: по словам очевидцев, первое и второе лицо государства расставались с криками, упреками и слезами. А бывший помощник Трампа Майкл Флинн внезапно призвал арестовать Зеленского и все его окружение за коррупцию.

Возглавил украинскую делегацию вместо отставленного Ермака Рустем Умеров , секретарь Совнацбеза Украины и при этом, как говорят знающие люди, гражданин США , у него там и родня, и недвижимость. Принимали киевских в личном гольф-клубе Стива Уиткоффа . Президент США мероприятие проигнорировал, отправившись играть в гольф на другое поле.

Чутье Трампа не подвело: переговоры шли "тяжело, но конструктивно", что на дипломатическом сленге означает "безрезультатно".

Обсуждали вопросы территорий и гарантий. По мнению Москвы Киев должен отвести ВСУ с занимаемых ими территорий, по мнению Киева — не должен. Гарантии безопасности для киевских в их понимании — это членство в НАТО и иностранные контингенты. Для нас это категорически невозможно. В общем, не выходит пока каменный цветок.

По итогам Марко Рубио сказал журналистам, что "речь идет не просто об условиях окончания боевых действий, но о том, чтобы заложить на Украине основы долгосрочного процветания".

По поводу России он отметил следующее: "Есть много вопросов, и, очевидно, есть еще один участник, который должен стать частью этого уравнения, и все это продолжится на следующей неделе, когда мистер Уиткофф отправится в Москву, хотя мы и так постоянно были на связи с российской стороной на разных уровнях и очень хорошо представляем, чего там хотят".

На российской стороне со всей определенностью хотят мира и говорят об этом с апреля 2022 года. Однако мир этот будет заключен лишь при условии достижения целей СВО.

Президент России сказал четко и ясно: "Войска Украины если уйдут из занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не уйдут — добьемся военным путем". Все возможности для этого у нас есть.

Во Флориде обсуждали долгосрочные гарантии безопасности для Украины, однако делать это без участия России бессмысленно. Лучшей гарантией для Киева может стать его собственное ответственное поведение, искреннее стремление к миру, демократические выборы в стране и налаживание нормальных отношений с Москвой. Тогда и волноваться будет не о чем. А заигрывать с натовцами — это путь к заранее проигранной войне.

Что бы ни решали между собой американцы и украинцы, определяющий голос принадлежит Москве, как она решит, так и будет. Это право дорогой ценой купили российские бойцы, освобождающие нашу землю.

Порой все происходящее — эта суета с разными делегациями, переговорами, гарантиями и дорожными картами — напоминает старый анекдот про пронырливого свата, который обещает выдать бедную одесскую девушку за Ротшильда. "Что, Софочка согласна? — спрашивает он у родителей. — Ну и прекрасно. Осталось спросить у Ротшильда".