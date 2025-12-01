Россияне смогут купить около полумиллиона живых елок

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россияне в этом новогоднем сезоне смогут купить порядка полумиллиона живых хвойных деревьев, 70% из которых - отечественного происхождения, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.

По словам аналитиков банка, заготовка хвойных деревьев для новогодних праздников начинается уже в конце октября, а пик продаж натуральных деревьев приходится на середину декабря. Российские производители заготовят порядка 350 тысяч деревьев. Лидером остается ель - ее доля составляет около 55%, далее следуют сосна с долей чуть более трети и пихта - 10%.