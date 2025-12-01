Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут купить около полумиллиона живых елок
08:36 01.12.2025 (обновлено: 11:49 01.12.2025)
Россияне смогут купить около полумиллиона живых елок
Россияне смогут купить около полумиллиона живых елок

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россияне в этом новогоднем сезоне смогут купить порядка полумиллиона живых хвойных деревьев, 70% из которых - отечественного происхождения, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"В предстоящем новогоднем сезоне россиянам будет доступно около 500 тысяч живых хвойных деревьев, 70% из них – отечественного происхождения", - говорится в сообщении.
По словам аналитиков банка, заготовка хвойных деревьев для новогодних праздников начинается уже в конце октября, а пик продаж натуральных деревьев приходится на середину декабря. Российские производители заготовят порядка 350 тысяч деревьев. Лидером остается ель - ее доля составляет около 55%, далее следуют сосна с долей чуть более трети и пихта - 10%.
Также РСХБ отмечает рост спроса на альтернативные новогодние деревья и украшения: лапник Нобилиса, различные варианты хвойных в горшках: можжевельник, кипарисовик, туя, ель Коника. Спрос на эти виды новогодних украшений в сезоне с 2025 года по 2026 год уже вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим.
