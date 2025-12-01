Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossija-2058955044.html
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией - РИА Новости, 01.12.2025
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией
Западные неизбирательные санкции осложняют решение проблем банковских расчётов между РФ и Турцией, Москва и Анкара находятся в постоянном контакте для решения... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:45:00+03:00
2025-12-01T15:45:00+03:00
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20251128/vtb-2058303718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия
В мире, Россия
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией

Посольство РФ: санкции осложняют проблему расчетов между Россией и Турцией

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Западные неизбирательные санкции осложняют решение проблем банковских расчётов между РФ и Турцией, Москва и Анкара находятся в постоянном контакте для решения проблем банковских расчётов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.
"Как уже неоднократно подчеркивалось, неизбирательные односторонние санкции, вводимые Западом, осложняют решение проблемы осуществления взаимных расчетов между российскими и турецкими экономоператорами, затрудняют здоровый межбанковский диалог. Наши страны находятся в постоянном контакте по этим вопросам в целях поиска взаимоприемлемого решения", - заявили в российском диппредставительстве РИА Новости.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Центробанк разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
28 ноября, 12:20
 
В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала