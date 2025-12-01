В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией

АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Западные неизбирательные санкции осложняют решение проблем банковских расчётов между РФ и Турцией, Москва и Анкара находятся в постоянном контакте для решения проблем банковских расчётов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.

Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.

"Как уже неоднократно подчеркивалось, неизбирательные односторонние санкции, вводимые Западом, осложняют решение проблемы осуществления взаимных расчетов между российскими и турецкими экономоператорами, затрудняют здоровый межбанковский диалог. Наши страны находятся в постоянном контакте по этим вопросам в целях поиска взаимоприемлемого решения", - заявили в российском диппредставительстве РИА Новости.