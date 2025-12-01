https://ria.ru/20251201/rossija-2058938129.html
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай - РИА Новости, 01.12.2025
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай
Представители России и Монголии обсудили строительство газопровода через территорию республики в Китай, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 01.12.2025
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай
Оверчук и премьер Монголии обсудили строительство газопровода в Китай