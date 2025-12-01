Рейтинг@Mail.ru
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossija-2058938129.html
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай - РИА Новости, 01.12.2025
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай
Представители России и Монголии обсудили строительство газопровода через территорию республики в Китай, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:44:00+03:00
2025-12-01T14:44:00+03:00
монголия
россия
китай
алексей оверчук
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055445940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98bd07c6aee39e953a483e2ea219e9a7.jpg
https://ria.ru/20251118/rossija-2055860042.html
монголия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055445940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc028cdbe927939153510907288ecebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия, китай, алексей оверчук, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Монголия, Россия, Китай, Алексей Оверчук, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай

Оверчук и премьер Монголии обсудили строительство газопровода в Китай

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Газопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Представители России и Монголии обсудили строительство газопровода через территорию республики в Китай, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
Оверчук и первый вице-премьер Монголии, министр экономики и развития Жадамбын Энхбаяр провели двустороннюю встречу на полях Форума регионов России и Монголии в Иркутске.
"Россия является основным поставщиком нефти и нефтепродуктов на монгольский рынок. Как вы знаете, 2 сентября текущего года на полях встречи глав в Китае три страны - Россия, Монголия, КНР - договорились о строительстве трубопровода через территорию республики Монголия. Сегодня мы тоже коснулись и этой темы", - заявил Оверчук журналистам по итогам переговоров.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре сообщил, что российская компания и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Встреча Путина с премьер-министром Монголии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия уделяет внимание взаимодействию с Монголией и Китаем, заявил Путин
18 ноября, 22:36
 
МонголияРоссияКитайАлексей ОверчукАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала