МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия будет обсуждать план США по Украине со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а не со СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251201/rossija-2058913059.html
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 01.12.2025
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа
Россия будет обсуждать план США по Украине со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а не со СМИ, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:17:00+03:00
2025-12-01T13:17:00+03:00
2025-12-01T13:17:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
дмитрий песков
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_0:318:4854:3048_1920x0_80_0_0_d51108683c3b9861bd41f53c0605106e.jpg
https://ria.ru/20251201/kreml-2058899703.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_184:0:4671:3365_1920x0_80_0_0_9b01d5ef1be34f04d4348b948da5ef26.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа
Песков: обсуждение с Уиткоффом гораздо более импонирует, чем с Рейтером
© AP Photo / Seth WenigПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© AP Photo / Seth Wenig
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото