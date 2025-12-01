Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 01.12.2025
13:17 01.12.2025
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа
Песков ответил Reuters на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа

© AP Photo / Seth WenigПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия будет обсуждать план США по Украине со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а не со СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы предлагаете вести обсуждение с Рейтером, а не с Уиткоффом? В данном случае Уиткофф гораздо более импонирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства Рейтер, есть ли в мирном плане США по Украине пункт о невступлении в НАТО и кто должен дать эти гарантии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Кремль покажет кадры начала встречи Путина с Уиткоффом, заявил Песков
Вчера, 12:27
 
