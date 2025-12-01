Турпоток из Китая в Россию в этом году достиг 1,4 миллиона человек

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россию за девять месяцев текущего года посетило 1,4 миллиона китайских туристов, что на 2% больше уровня годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

Количество китайцев, которые в текущем году посетили Россию с деловыми, частными и туристическими целями, выросло до 1,4 миллиона человек против 1,37 миллиона за девять месяцев прошлого года.