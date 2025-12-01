https://ria.ru/20251201/rossija-2058909597.html
Турпоток из Китая в Россию в этом году достиг 1,4 миллиона человек
Турпоток из Китая в Россию в этом году достиг 1,4 миллиона человек - РИА Новости, 01.12.2025
Турпоток из Китая в Россию в этом году достиг 1,4 миллиона человек
Россию за девять месяцев текущего года посетило 1,4 миллиона китайских туристов, что на 2% больше уровня годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 01.12.2025
Турпоток из Китая в Россию в этом году достиг 1,4 миллиона человек
Россию за девять месяцев посетило 1,4 миллиона китайских туристов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россию за девять месяцев текущего года посетило 1,4 миллиона китайских туристов, что на 2% больше уровня годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин
подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР
смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Количество китайцев, которые в текущем году посетили Россию с деловыми, частными и туристическими целями, выросло до 1,4 миллиона человек против 1,37 миллиона за девять месяцев прошлого года.
Абсолютный максимум в текущем году был установлен в третьем квартале - 631,6 тысячи человек, однако это на 6% меньше аналогичного периода прошлого года.