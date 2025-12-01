https://ria.ru/20251201/rossija-2058887986.html
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз - РИА Новости, 01.12.2025
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов, передает корреспондент... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:51:00+03:00
2025-12-01T11:51:00+03:00
2025-12-01T11:51:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027689389_0:65:3200:1865_1920x0_80_0_0_627a2253a20b46894daa916e9adfac50.jpg
https://ria.ru/20251201/kitay-2058862604.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027689389_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f2d7f54913fb60b2f2746bead3be2287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, саудовская аравия, александр новак
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение об отмене виз