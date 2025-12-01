https://ria.ru/20251201/rossija-2058886482.html
Россия с нетерпением ждет "Интервидения" в Саудовской Аравии, заявил Новак
Россия с нетерпением ждет проведения в Саудовской Аравии музыкального конкурса "Интервидение", готова поделиться своим опытом в организации подобных... РИА Новости, 01.12.2025
Новак: РФ может поделиться опытом проведения "Интервидения" с Саудовской Аравией