Россия с нетерпением ждет "Интервидения" в Саудовской Аравии, заявил Новак

Культура
 
11:46 01.12.2025
Жеребьевка участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жеребьевка участников международного музыкального конкурса "Интервидение". Архивное фото
ЭР-РИЯД, 1 дек - РИА Новости. Россия с нетерпением ждет проведения в Саудовской Аравии музыкального конкурса "Интервидение", готова поделиться своим опытом в организации подобных мероприятий, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"С нетерпением ждем проведения в вашей стране международного музыкального конкурса "Интервидение". Мы не только передаем вам эстафету, но и готовы поделиться своим опытом организации и проведении столь масштабного мероприятия", - сказал Новак, выступая на Российско-Саудовском деловом форуме, проходящем на полях межправительственной комиссии двух стан.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма
Вчера, 11:35
 
КультураРоссияСаудовская АравияМоскваАлександр НовакИнтерВидение
 
 
