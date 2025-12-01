Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 01.12.2025
11:32 01.12.2025
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 01.12.2025
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
Россия предлагает Саудовской Аравии партнерство по внедрению российских высоких технологий в энергетической сфере, добыче полезных ископаемых, сообщил... РИА Новости, 01.12.2025
экономика
россия
саудовская аравия
александр новак
россия
саудовская аравия
экономика, россия, саудовская аравия, александр новак
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике

Новак предложил Саудовской Аравии сотрудничество по добыче полезных ископаемых

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флажки России и Саудовской Аравии
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флажки России и Саудовской Аравии. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 1 дек - РИА Новости. Россия предлагает Саудовской Аравии партнерство по внедрению российских высоких технологий в энергетической сфере, добыче полезных ископаемых, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Предлагаем партнерство в такой важной для Саудовской Аравии области, как внедрение высоких технологий в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых, включая применение технологий искусственного интеллекта, а также компетенций и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов", - сказал Новак, выступая на Российско-Саудовском деловом форуме.
Литье изделий - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в металлургии
12 июля, 09:03
 
Экономика
Россия
Саудовская Аравия
Александр Новак
 
 
