ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти ЦАР обратились за помощью к российской стороне и миротворческому подразделению миссии ООН в стране (МИНУСКА) для обеспечения безопасности на предстоящих всеобщих выборах, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.

"Мы обратились с просьбой к российским партнерам и к МИНУСКА помочь нам не только в обеспечении безопасности, но и в организации выборов. Помимо прочего, нам необходима логистическая помощь – доставка на места членов территориальных избирательных комиссий, доставка урн, бюллетеней и так далее", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения республики.

"Сейчас мы активно готовимся к декабрьским выборам и ожидаем наплыва различных провокаторов для того, чтобы помешать нам строить будущее нашей страны, но мы готовы дать им отпор. С помощью наших друзей мы намного сильнее их", - добавил он.

Всеобщие выборы в ЦАР (президентские, парламентские, региональные и муниципальные) назначены на 28 декабря.

В конце августа 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал указ о вступлении в силу новой конституции страны, отменяющей ограничения для переизбрания главы государства. Туадера был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2020 году.

В июле правящая партия ЦАР "Движение объединенных сердец" (MCU) по итогам съезда выдвинула Туадера кандидатом на третий срок на посту главы государства.