ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов
09:09 01.12.2025
ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов
Власти ЦАР обратились за помощью к российской стороне и миротворческому подразделению миссии ООН в стране (МИНУСКА) для обеспечения безопасности на предстоящих выборах
в мире
цар
фостен-арканж туадера
оон
цар
в мире, цар, фостен-арканж туадера, оон
В мире, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера, ООН
ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов

ЦАР обратилась за помощью к России и ООН для обеспечения безопасности на выборах

Выборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Выборы. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти ЦАР обратились за помощью к российской стороне и миротворческому подразделению миссии ООН в стране (МИНУСКА) для обеспечения безопасности на предстоящих всеобщих выборах, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы обратились с просьбой к российским партнерам и к МИНУСКА помочь нам не только в обеспечении безопасности, но и в организации выборов. Помимо прочего, нам необходима логистическая помощь – доставка на места членов территориальных избирательных комиссий, доставка урн, бюллетеней и так далее", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения республики.
Женщины проходят мимо французского военного патруля в провинции к северу от Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ЦАР заявили о недопустимости неоколониальных практик
Вчера, 08:26
"Сейчас мы активно готовимся к декабрьским выборам и ожидаем наплыва различных провокаторов для того, чтобы помешать нам строить будущее нашей страны, но мы готовы дать им отпор. С помощью наших друзей мы намного сильнее их", - добавил он.
Всеобщие выборы в ЦАР (президентские, парламентские, региональные и муниципальные) назначены на 28 декабря.
Глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны
Вчера, 01:46
В конце августа 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал указ о вступлении в силу новой конституции страны, отменяющей ограничения для переизбрания главы государства. Туадера был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2020 году.
В июле правящая партия ЦАР "Движение объединенных сердец" (MCU) по итогам съезда выдвинула Туадера кандидатом на третий срок на посту главы государства.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Саммит G20 показал пропасть между Западом и Африкой, считает эксперт
25 ноября, 15:33
 
В мире ЦАР Фостен-Арканж Туадера ООН
 
 
