https://ria.ru/20251201/rossija-2058840161.html
ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов
ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов - РИА Новости, 01.12.2025
ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов
Власти ЦАР обратились за помощью к российской стороне и миротворческому подразделению миссии ООН в стране (МИНУСКА) для обеспечения безопасности на предстоящих... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:09:00+03:00
2025-12-01T09:09:00+03:00
2025-12-01T09:09:00+03:00
в мире
цар
фостен-арканж туадера
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044880477_0:47:2747:1592_1920x0_80_0_0_b5aa3692b73f26a188a4e038c48fbbab.jpg
https://ria.ru/20251201/vlasti-2058834761.html
https://ria.ru/20251201/tsar-2058816978.html
https://ria.ru/20251125/afrika-2057435147.html
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044880477_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_37e8641ebdd94cf179bdcc399662b4f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, фостен-арканж туадера, оон
В мире, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера, ООН
ЦАР обратилась к России за помощью в организации выборов
ЦАР обратилась за помощью к России и ООН для обеспечения безопасности на выборах
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Власти ЦАР обратились за помощью к российской стороне и миротворческому подразделению миссии ООН в стране (МИНУСКА) для обеспечения безопасности на предстоящих всеобщих выборах, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы обратились с просьбой к российским партнерам и к МИНУСКА помочь нам не только в обеспечении безопасности, но и в организации выборов. Помимо прочего, нам необходима логистическая помощь – доставка на места членов территориальных избирательных комиссий, доставка урн, бюллетеней и так далее", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения республики.
"Сейчас мы активно готовимся к декабрьским выборам и ожидаем наплыва различных провокаторов для того, чтобы помешать нам строить будущее нашей страны, но мы готовы дать им отпор. С помощью наших друзей мы намного сильнее их", - добавил он.
Всеобщие выборы в ЦАР
(президентские, парламентские, региональные и муниципальные) назначены на 28 декабря.
В конце августа 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера
подписал указ о вступлении в силу новой конституции страны, отменяющей ограничения для переизбрания главы государства. Туадера был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2020 году.
В июле правящая партия ЦАР "Движение объединенных сердец" (MCU) по итогам съезда выдвинула Туадера кандидатом на третий срок на посту главы государства.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.