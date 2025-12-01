https://ria.ru/20251201/rossija-2058825484.html
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей - РИА Новости, 01.12.2025
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей
В России в настоящее время выпускаются легковые автомобили свыше 20 брендов и более 50 моделей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T05:14:00+03:00
2025-12-01T05:14:00+03:00
2025-12-01T05:14:00+03:00
авто
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826873891_0:61:2900:1692_1920x0_80_0_0_45ce02521d68edcf3e915a88daf729b6.jpg
https://ria.ru/20251031/manturov-2052017332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826873891_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cdea295634c45037f7828fdc852e2688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей легковых автомобилей
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России в настоящее время выпускаются легковые автомобили свыше 20 брендов и более 50 моделей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Если говорить про легковой сегмент, такой, наверное, самый интересный, то у нас производится больше 20 брендов и более 50 моделей", - сказал министр.
Глава ведомства пояснил, что речь идет о седанах, кроссоверах, пикапах и внедорожниках. Он добавил, что россиянам доступны отечественные авто как с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили и последовательные гибриды.