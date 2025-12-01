Рейтинг@Mail.ru
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей - РИА Новости, 01.12.2025
05:14 01.12.2025
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей
В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей
2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России в настоящее время выпускаются легковые автомобили свыше 20 брендов и более 50 моделей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Если говорить про легковой сегмент, такой, наверное, самый интересный, то у нас производится больше 20 брендов и более 50 моделей", - сказал министр.
Глава ведомства пояснил, что речь идет о седанах, кроссоверах, пикапах и внедорожниках. Он добавил, что россиянам доступны отечественные авто как с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили и последовательные гибриды.
Цех сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России
31 октября, 09:39
 
АвтоРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
