В России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России в настоящее время выпускаются легковые автомобили свыше 20 брендов и более 50 моделей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Если говорить про легковой сегмент, такой, наверное, самый интересный, то у нас производится больше 20 брендов и более 50 моделей", - сказал министр.