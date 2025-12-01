https://ria.ru/20251201/rossija-2058810081.html
В России сохранится льготный коэффициент расчета утильсбора на автомобили
В России сохранится льготный коэффициент расчета утильсбора на автомобили - РИА Новости, 01.12.2025
В России сохранится льготный коэффициент расчета утильсбора на автомобили
Льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз физическими лицами автомобилей до 160 лошадиных сил в России сохраняется, сообщил журналистам глава Минпромторга РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:19:00+03:00
2025-12-01T00:19:00+03:00
2025-12-01T00:19:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
В России сохранится льготный коэффициент расчета утильсбора на автомобили
Алиханов заявил о сохранении льготы на ввоз автомобилей до 160 лошадиных сил
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз физическими лицами автомобилей до 160 лошадиных сил в России сохраняется, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы сохраняем поддержку и для частных граждан. Льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз товаров, собственно, сохраняется для автомобилей ниже 160 лошадиных сил. Напомню все же, что это льгота, которую мы достаточно много времени, много лет реализовываем, обеспечивали доступ к самым массовым и востребованным населением сегментам автомобильного рынка зарубежного", - сказал министр.
В начале ноября текущего года правительство РФ
утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года. В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого сбора является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественные производители впоследствии получают государственные промышленные субсидии, а их размер зависит от уровня локализации производства.