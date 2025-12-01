В России сохранится льготный коэффициент расчета утильсбора на автомобили

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз физическими лицами автомобилей до 160 лошадиных сил в России сохраняется, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы сохраняем поддержку и для частных граждан. Льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз товаров, собственно, сохраняется для автомобилей ниже 160 лошадиных сил. Напомню все же, что это льгота, которую мы достаточно много времени, много лет реализовываем, обеспечивали доступ к самым массовым и востребованным населением сегментам автомобильного рынка зарубежного", - сказал министр.

В начале ноября текущего года правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года. В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.