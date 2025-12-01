Рейтинг@Mail.ru
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автопроизводств - РИА Новости, 01.12.2025
00:14 01.12.2025 (обновлено: 00:15 01.12.2025)
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автопроизводств
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автопроизводств - РИА Новости, 01.12.2025
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автопроизводств
Более 80% автомобильных площадок в России, которые были брошены иностранцами, перезапустили работу, восстановление производства на оставшихся планируется в... РИА Новости, 01.12.2025
экономика
россия
нижний новгород
калуга
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
volkswagen group
sollers
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автопроизводств

Более 80% брошенных иностранцами автомобильных площадок перезапущены

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 80% автомобильных площадок в России, которые были брошены иностранцами, перезапустили работу, восстановление производства на оставшихся планируется в следующем году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Собственно говоря, у нас более 80% ранее брошенных иностранцами площадок перезапущены, они обеспечивают рабочие места. Те мощности, которые у нас пока еще не перезапущены, они, как мы надеемся, будут перезапущены в следующем году. Ведутся сейчас переговоры уже с партнерами потенциальными", - сказал министр.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов
20 февраля, 15:09
Алиханов добавил, что автомобильные площадки в Шушарах и Нижнем Новгороде, как ожидается, будут перезапущены в 2026 году.
"Важно, что на протяжении всего периода, я уже упоминал, Haval, значит, они работают с 2019 года, и, собственно, их никак этот кризис ухода западных брендов не затронул. Они очень неплохо развиваются, довольны своим бизнесом, а мы довольны тем, как они выполняют свои обязательства и локализуют свой бренд в нашей стране", - отметил глава Минпромторга РФ.
Министр подчеркнул, что на "брошенных" автомобильных площадках созданы новые локализованные производства. Так, на бывшей площадке Volkswagen в Калуге налажен выпуск российского бренда Tenet по полному циклу. Sollers также оперативно адаптировал освободившиеся мощности уже под свой бренд после ухода иностранцев.
"Постепенно появляются у нас предложения в более, так скажем, высоком сегменте. Это, например, локализация последовательных гибридов Voyah в Липецкой области. Это тоже стало возможным за счет мер господдержки и в том числе такой донастройки механизма утильсбора", - пояснил Алиханов.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мантуров оценил ситуацию с возвращением иностранных автобрендов
23 февраля, 14:02
 
