В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автопроизводств

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 80% автомобильных площадок в России, которые были брошены иностранцами, перезапустили работу, восстановление производства на оставшихся планируется в следующем году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Собственно говоря, у нас более 80% ранее брошенных иностранцами площадок перезапущены, они обеспечивают рабочие места. Те мощности, которые у нас пока еще не перезапущены, они, как мы надеемся, будут перезапущены в следующем году. Ведутся сейчас переговоры уже с партнерами потенциальными", - сказал министр.
Алиханов добавил, что автомобильные площадки в Шушарах и Нижнем Новгороде, как ожидается, будут перезапущены в 2026 году.
"Важно, что на протяжении всего периода, я уже упоминал, Haval, значит, они работают с 2019 года, и, собственно, их никак этот кризис ухода западных брендов не затронул. Они очень неплохо развиваются, довольны своим бизнесом, а мы довольны тем, как они выполняют свои обязательства и локализуют свой бренд в нашей стране", - отметил глава Минпромторга РФ.
Министр подчеркнул, что на "брошенных" автомобильных площадках созданы новые локализованные производства. Так, на бывшей площадке Volkswagen в Калуге налажен выпуск российского бренда Tenet по полному циклу. Sollers также оперативно адаптировал освободившиеся мощности уже под свой бренд после ухода иностранцев.
"Постепенно появляются у нас предложения в более, так скажем, высоком сегменте. Это, например, локализация последовательных гибридов Voyah в Липецкой области. Это тоже стало возможным за счет мер господдержки и в том числе такой донастройки механизма утильсбора", - пояснил Алиханов.
