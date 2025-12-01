В Росмолодежи рассказали, какие слова могут заменить популярный сленг

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Русский язык сочетает множество культур и богат синонимами, которые могут заменить популярные среди молодежи слова "пикми", "имба", "кринж" и многие другие элементы молодежного сленга, время покажет, что останется "в народе", заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В сентябре пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ" сообщила РИА Новости, что в список из первых 40 слов-претендентов на звание "Слово года" в 2025 году в направлении "Сленг" вошли "пикми", "слоняра", "токсик" и многие другие. Слово "кринж" стало претендентом на звание "Всенародного слова". По состоянию на 15 октября в соответствующем направлении лидирует слово "тревожность".

"Мне кажется, русский язык богат тем, что сочетает множество культур. Эти слова – яркие образы, в том числе медийные. У нас есть множество синонимов, которые могут их заменить. Время покажет, что останется "в народе", - заявил Гуров

Как ранее сообщали организаторы "Слова года - 2025", проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории "Гуманитарная сфера" отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в "Техносфере" - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении "Сленг" претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а "Всенародное слово" выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.

Организаторами проекта выступили импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения".