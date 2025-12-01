Рейтинг@Mail.ru
В Росмолодежи рассказали, какие слова могут заменить популярный сленг - РИА Новости, 01.12.2025
01.12.2025
В Росмолодежи рассказали, какие слова могут заменить популярный сленг
В Росмолодежи рассказали, какие слова могут заменить популярный сленг - РИА Новости, 01.12.2025
В Росмолодежи рассказали, какие слова могут заменить популярный сленг
Русский язык сочетает множество культур и богат синонимами, которые могут заменить популярные среди молодежи слова "пикми", "имба", "кринж" и многие другие... РИА Новости, 01.12.2025
общество
григорий гуров
2025
общество, григорий гуров
Общество, Григорий Гуров
В Росмолодежи рассказали, какие слова могут заменить популярный сленг

Гуров: в русском языке есть, чем заменить слова "пикми", "имба" и другой сленг

© Depositphotos.com / Andrejad
Словарь - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / Andrejad
Словарь. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Русский язык сочетает множество культур и богат синонимами, которые могут заменить популярные среди молодежи слова "пикми", "имба", "кринж" и многие другие элементы молодежного сленга, время покажет, что останется "в народе", заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В сентябре пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ" сообщила РИА Новости, что в список из первых 40 слов-претендентов на звание "Слово года" в 2025 году в направлении "Сленг" вошли "пикми", "слоняра", "токсик" и многие другие. Слово "кринж" стало претендентом на звание "Всенародного слова". По состоянию на 15 октября в соответствующем направлении лидирует слово "тревожность".
Словари - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В России утвердили два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"
14 августа, 05:52
14 августа, 05:52
"Мне кажется, русский язык богат тем, что сочетает множество культур. Эти слова – яркие образы, в том числе медийные. У нас есть множество синонимов, которые могут их заменить. Время покажет, что останется "в народе", - заявил Гуров.
Как ранее сообщали организаторы "Слова года - 2025", проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории "Гуманитарная сфера" отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в "Техносфере" - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении "Сленг" претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а "Всенародное слово" выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.
Организаторами проекта выступили импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения".
Презентация победителя проекта "Слово года" и лидеров указанных направлений состоится в декабре на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.
Словари - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Филолог рассказала, сколько слов содержит русский язык
25 ноября, 07:16
25 ноября, 07:16
 
Общество, Григорий Гуров
 
 
