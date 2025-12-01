"Росатом" подвел итоги участия в Конгрессе молодых ученых

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подвела итоги участия в Конгрессе молодых ученых, прошедшем на федеральной территории "Сириус", компания представила прорывные разработки, сообщает пресс-служба корпорации.

Госкорпорация познакомила участников с инновациями в области атомной энергетики и провела стратегические сессии с международными экспертами.

Одним из основных событий конгресса стала сессия "От первой АЭС в России к глобальному технологическому лидерству". Модератор сессии – генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев – напомнил участникам о трех главных принципах развития атомной энергетики.

"Первое – это безальтернативность использования ядерных технологий на благо мира в ближайшие десятилетия. Второе – недискриминационный доступ к ядерным технологиям для стран и народов. И третье – отсутствие технологического колониализма, ненавязывание тех форм и методов работы, которые есть сегодня в международном сотрудничестве", – приводит пресс-служба слова Лихачева.

Помимо этого, на площадке конгресса состоялась пленарная сессия, посвященная ключевым научным и инженерным задачам национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии". В ходе дискуссии обсуждались вопросы кооперации между участниками нацпроекта, крупными университетами, научными центрами и государством. Также они проговорили промежуточные результаты по созданию технологий для энергетики будущего.

Модератором сессии выступила директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации "Росатом" Наталья Ильина. Она подчеркнула, что проект нацелен на обеспечение технологического суверенитета и конкурентоспособности России на мировой арене, а полученные прикладные решения могут стать драйвером развития отечественной экономики и способствовать формированию новых высокотехнологичных производств. Также Ильина сказала, что технологический прогресс — это не просто одна из национальных целей, это вопрос сохранения суверенитета и конкурентоспособности России.

О развитии материаловедческой базы и создании перспективных материалов для атомной и термоядерной энергетики рассказал научный руководитель федерального проекта по новым материалам нацпроекта, первый заместитель директора частного учреждения "Наука и инновации" ("Росатом") Алексей Дуб.

"На данном этапе мы не видим принципиальных сложностей с выполнением задач федерального проекта. Мы получаем задачу от главных конструкторов проектов на создание материалов с определенными свойствами и ресурсом эксплуатации", – сказал Дуб.

Он отметил, что вопрос не столько в получении лабораторных образцов, сколько в технологиях производства материалов в России.

"Далее следует этап аттестации, и, если бы мы шли традиционным путем, то только это заняло бы до 10 лет. Поэтому это потребовало разработки новых методик их испытаний – и радиационной стойкости, и длинноцикловых испытаний. В отличие от традиционных, процесс испытаний по новым методикам будет качественно быстрее, в некоторых случаях – на порядок. В сочетании с методами цифрового материаловедения это позволяет гораздо быстрее находить оптимальные кандидатные материалы. Параллельно мы разрабатываем оборудование для непосредственного изготовления сплавов с заданными свойствами", – отметил специалист во время сессии.

В свою очередь, исполняющий обязанности главного технолога проектного направления "Прорыв" Александр Жеребцов рассказал об актуальности реализации задач федерального проекта "Новая атомная энергетика".