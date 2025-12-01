Рейтинг@Mail.ru
В пустыне нашли останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 01.12.2025 (обновлено: 15:47 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/ria-2058954487.html
В пустыне нашли останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ
В пустыне нашли останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ - РИА Новости, 01.12.2025
В пустыне нашли останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ
Останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ, найдены в пустыне - правоохранительные органы РИА Новости РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:41:00+03:00
2025-12-01T15:47:00+03:00
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853464_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_e931a3cbe3f7bfcfa24325c8ef2b3b03.jpg
https://ria.ru/20251201/sud-2058836352.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853464_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_a1a782c604595cd3a156dc789a72226d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ
ОАЭ
В пустыне нашли останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ

Останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ, нашли в пустыне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Останки криптобизнесмена и его жены, убитых в ОАЭ, найдены в пустыне - правоохранительные органы РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег в ОАЭ
Вчера, 08:42
 
ОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала