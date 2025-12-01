https://ria.ru/20251201/rezhim-2058838540.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим "Беспилотная опасность" отменен в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 01.12.2025
