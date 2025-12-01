Рейтинг@Mail.ru
Папа римский встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана - РИА Новости, 01.12.2025
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
21:14 01.12.2025 (обновлено: 21:21 01.12.2025)
Папа римский встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана
Папа римский встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана - РИА Новости, 01.12.2025
Папа римский встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана
Папа Римский Лев XIV встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана и патриархами церквей Востока в центре Бейрута возле главной мечети страны,... РИА Новости, 01.12.2025
религия
ливан
турция
бейрут
папа римский
в мире
ливан, турция, бейрут, папа римский, в мире
Религия, Ливан, Турция, Бейрут, Папа Римский, В мире
Папа римский встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана

Папа римский Лев XIV встретился с духовными лидерами мусульман Ливана

Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 дек - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана и патриархами церквей Востока в центре Бейрута возле главной мечети страны, передает корреспондент РИА Новости.
После приветственного слова патриарха Сиро-Католической церкви Мар Игнатия Юсефа III, обращенного к понтифику, было торжественно пропето Евангелие по византийскому обряду, после чего были прочитаны аяты из Корана. Затем был показан документальный фильм "Блаженны миротворцы".
Ливане мы всегда подтверждаем наши национальные принципы на духовных саммитах, уважая религиозные свободы и права человека как основу совместного сосуществования в нашем многоконфессиональном и многообразном обществе. Мы не вмешиваемся во внутренние особенности общин, ведь наша страна, Ливан, своей конституцией гарантирует конфессиям право соблюдать свои религиозные законы", - сказал муфтий Ливана Абд-аль-Латиф Дариан в рамках своей речи на встрече с понтификом.
Глава Алавитского исламского совета шейх Али Каддур в своем выступлении подчеркнул, что визит папы Римского свидетельствует о том, что у республики есть шанс восстановиться и вернуть свою роль в мире.
После межрелигиозной встречи в ливанской столице кортеж понтифика отправился в Бакраки на север Ливана, где находится патриарший комплекс Маронитской католической церкви.
Папа Римский прибыл в ливанскую столицу в воскресенье из Турции. В завершающий день визита в страну, 2 декабря, он отслужит мессу под открытым небом на набережной Бейрута.
Папа римский Лев XIV
Папа Римский высказался о противостоянии США и Венесуэлы
5 ноября, 03:39
 
РелигияЛиванТурцияБейрутПапа РимскийВ мире
 
 
