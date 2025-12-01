Папа римский встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана

БЕЙРУТ, 1 дек - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV встретился с духовными лидерами мусульманских общин Ливана и патриархами церквей Востока в центре Бейрута возле главной мечети страны, передает корреспондент РИА Новости.

После приветственного слова патриарха Сиро-Католической церкви Мар Игнатия Юсефа III, обращенного к понтифику, было торжественно пропето Евангелие по византийскому обряду, после чего были прочитаны аяты из Корана. Затем был показан документальный фильм "Блаженны миротворцы".

"В Ливане мы всегда подтверждаем наши национальные принципы на духовных саммитах, уважая религиозные свободы и права человека как основу совместного сосуществования в нашем многоконфессиональном и многообразном обществе. Мы не вмешиваемся во внутренние особенности общин, ведь наша страна, Ливан, своей конституцией гарантирует конфессиям право соблюдать свои религиозные законы", - сказал муфтий Ливана Абд-аль-Латиф Дариан в рамках своей речи на встрече с понтификом.

Глава Алавитского исламского совета шейх Али Каддур в своем выступлении подчеркнул, что визит папы Римского свидетельствует о том, что у республики есть шанс восстановиться и вернуть свою роль в мире.

После межрелигиозной встречи в ливанской столице кортеж понтифика отправился в Бакраки на север Ливана, где находится патриарший комплекс Маронитской католической церкви.