Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинская военная разведка предполагала возможность убийства жены и ребенка российского военнослужащего в Крыму, следует из аудиозаписи разговора куратора с завербованным агентом, которую в своем видеоролике опубликовала ФСБ России.

"Подожди, вот, видишь, вариант - машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребёнок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо её сразу... (убить - ред.). И ребёнка надо сразу... взорвать, зарезать", - говорит украинский куратор инструктируемому агенту. Видеоролик был показан телеканалом RT.