https://ria.ru/20251201/razvedka-2058836178.html
Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ
Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 01.12.2025
Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ
Украинская военная разведка предполагала возможность убийства жены и ребенка российского военнослужащего в Крыму, следует из аудиозаписи разговора куратора с... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T08:39:00+03:00
2025-12-01T08:39:00+03:00
2025-12-01T09:13:00+03:00
в мире
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058838710_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_48525cc8a4a1c0b10ff780701ae197d9.jpg
https://ria.ru/20251129/karateli-2058602390.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058838710_153:0:1577:1068_1920x0_80_0_0_777a04c5ab79c08f1d8453f2f472a8ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
В мире, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ
ФСБ: Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинская военная разведка предполагала возможность убийства жены и ребенка российского военнослужащего в Крыму, следует из аудиозаписи разговора куратора с завербованным агентом, которую в своем видеоролике опубликовала ФСБ России.
"Подожди, вот, видишь, вариант - машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребёнок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо её сразу... (убить - ред.). И ребёнка надо сразу... взорвать, зарезать", - говорит украинский куратор инструктируемому агенту. Видеоролик был показан телеканалом RT.
Ранее ФСБ
сообщила о нейтрализации агента ГУР минобороны Украины
, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма
. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России
.
Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников, житель Крыма задержан и арестован.