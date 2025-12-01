Рейтинг@Mail.ru
08:39 01.12.2025 (обновлено: 09:13 01.12.2025)
Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ
в мире, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
В мире, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинская военная разведка предполагала возможность убийства жены и ребенка российского военнослужащего в Крыму, следует из аудиозаписи разговора куратора с завербованным агентом, которую в своем видеоролике опубликовала ФСБ России.
"Подожди, вот, видишь, вариант - машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребёнок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо её сразу... (убить - ред.). И ребёнка надо сразу... взорвать, зарезать", - говорит украинский куратор инструктируемому агенту. Видеоролик был показан телеканалом RT.
Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР минобороны Украины, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России.
Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников, житель Крыма задержан и арестован.
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФСБ обнародовала данные на пособников нацистов, укрывшихся в Британии
29 ноября, 13:45
 
В миреРеспублика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
Заголовок открываемого материала