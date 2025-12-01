Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны

КИШИНЁВ, 1 дек — РИА Новости. Отсутствие диалога между правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, и администрацией Приднестровья и руководством Гагаузской автономии создаёт риск нового раскола страны, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер местной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.