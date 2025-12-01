Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/raskol-2058873411.html
Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны
Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны - РИА Новости, 01.12.2025
Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны
Отсутствие диалога между правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, и... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:05:00+03:00
2025-12-01T11:05:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
майя санду
владимир филат
евгения гуцул
либерально-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044882402_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_d456be1f33fed0c86f0980edb46d2cf4.jpg
https://ria.ru/20251130/moldavija-2058790136.html
https://ria.ru/20251129/moldaviya-2058599948.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044882402_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_956561df2727ed3d3c6a860f89f03e41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, владимир филат, евгения гуцул, либерально-демократическая партия молдавии, обсе, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Майя Санду, Владимир Филат, Евгения Гуцул, Либерально-демократическая партия Молдавии, ОБСЕ, Таможенный союз
Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны

Экс-премьер Молдавии Филат заявил о риске раскола страны из-за политики Санду

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЁВ, 1 дек — РИА Новости. Отсутствие диалога между правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, и администрацией Приднестровья и руководством Гагаузской автономии создаёт риск нового раскола страны, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер местной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой осенью текущего года заявил, что власти республики пока не разработали план реинтеграции Приднестровья и рассчитывают в этом на помощь партнеров, прежде всего Евросоюза.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
30 ноября, 21:27
"За пять лет Санду и её партия PAS (ПДС - ред.) не общаются с людьми, не ведут переговоры с Тирасполем, не выстраивает конструктивные отношения с Гагаузией. Переговоры - это поиск компромиссов, это диалог на равных. А что касается плана по воссоединению страны, то никто о нём не слышал, не видел. На словах только заявили об этом. А как можно консолидировать граждан без общения с ними?" - подчеркнул он.
Филат отметил, что действия спецслужб вместо политических переговоров усугубляют ситуацию. "Когда начальник Службы информации и безопасности (Молдавии) едет в (административный центр Гагаузской автономии город) Комрат на закрытые встречи, а правительство не ведёт диалога — это давление. Арест избранного главы региона Евгении Гуцул наносит ещё больший удар по доверию. Расколоть страну легко, а вот склеить - очень сложно", - сказал политик.
Филат добавил, что Молдавия "не имеет права повторять ошибки прошлого, иначе раскол станет необратимым".
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Районный суд Кишинева 5 августа 2025 года приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Решение было оспорено в апелляционной палате.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Экс-премьер Молдавии прокомментировал скандал с беспилотником
29 ноября, 13:27
 
В миреМолдавияКишиневТираспольМайя СандуВладимир ФилатЕвгения ГуцулЛиберально-демократическая партия МолдавииОБСЕТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала