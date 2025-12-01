https://ria.ru/20251201/putin-2059066789.html
Путин заявил о наращивании давления по всей линии фронта в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-01T23:59:00+03:00
2025-12-01T23:59:00+03:00
2025-12-02T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059061008_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_1a9639517906c5d987d31510828400ab.jpg
https://ria.ru/20251201/volchansk-2059049673.html
россия
украина
