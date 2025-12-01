Путин предложил обсудить актуальные вопросы обеспечения войск

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными предложил рассмотреть задачи, стоящие перед войсками, и актуальные вопросы обеспечения войск.

"В рамках сегодняшних мероприятий рассмотрим задачи, стоящие перед войсками Объединенной группировки, а также обсудим наиболее актуальные вопросы обеспечения войск", - сказал глава государства в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.