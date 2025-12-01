https://ria.ru/20251201/putin-2059063906.html
Путин отметил продвижение группировки "Восток"
Путин отметил продвижение группировки "Восток" - РИА Новости, 01.12.2025
Путин отметил продвижение группировки "Восток"
Президент РФ Владимир Путин отметил темпы продвижения группировки войск "Восток". РИА Новости, 01.12.2025
Путин отметил продвижение группировки "Восток"
Путин оценил темпы продвижения группировки войск "Восток"