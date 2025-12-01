Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/putin-2059063620.html
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2025
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО
Инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:47:00+03:00
2025-12-01T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151144/98/1511449874_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ff1f580acc9c060d4015d40d20ecea1d.jpg
https://ria.ru/20251201/spetsoperatsiya-2059063458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151144/98/1511449874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_02ea0a63adfc4883d305d03f10e68c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Происшествия
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО

Путин: инициативы по всей линии соприкосновения в зоне СВО принадлежат России

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоенные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области
Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"На всей линии боевого соприкосновения инициатива полностью находится в руках наших Вооруженных сил", - сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Герасимов доложил о безуспешных попытках ВСУ деблокировать свои группировки
Вчера, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала