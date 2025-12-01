https://ria.ru/20251201/putin-2059063620.html
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2025
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО
Инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
происшествия
россия
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО
Путин: инициативы по всей линии соприкосновения в зоне СВО принадлежат России