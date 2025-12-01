ВС России освободили Красноармейск и Волчанск

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.