ВС России освободили Красноармейск и Волчанск

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вечером 30 ноября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба (Валерия) Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" (Валерия) Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" (Андрея) Иванаева", - сказал Песков.
"Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
