Путин встретился с главой ФСИН

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Аркадием Гостевым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Гостев выступит перед президентом с докладом.
Гостев был назначен директором федеральной службы в 2021 году, в соответствии с президентским указом. Ранее он занимал должность замминистра внутренних дел с лета 2012 года.
В марте 2024 года ФСИН отметила 145-летие. Глава государства в своем поздравлении тогда отметил, что важность задач, стоящих перед службой, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Также президент РФ подчеркнул, что в последние годы в уголовно-исполнительной системе произошли существенные изменения, направленные на обеспечение прав осужденных, совершенствование материально-технической базы и социально-бытовых условий в исправительных учреждениях.