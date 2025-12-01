Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с главой ФСИН - РИА Новости, 01.12.2025
13:49 01.12.2025
Путин встретился с главой ФСИН
Путин встретился с главой ФСИН
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Аркадием Гостевым. РИА Новости, 01.12.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин встретился с главой ФСИН

Путин провел встречу с главой ФСИН Аркадием Гостевым

Президент РФ Владимир Путин директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев во время встречи. 1 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев во время встречи. 1 декабря 2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев во время встречи. 1 декабря 2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Аркадием Гостевым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Гостев выступит перед президентом с докладом.
Гостев был назначен директором федеральной службы в 2021 году, в соответствии с президентским указом. Ранее он занимал должность замминистра внутренних дел с лета 2012 года.
В марте 2024 года ФСИН отметила 145-летие. Глава государства в своем поздравлении тогда отметил, что важность задач, стоящих перед службой, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Также президент РФ подчеркнул, что в последние годы в уголовно-исполнительной системе произошли существенные изменения, направленные на обеспечение прав осужденных, совершенствование материально-технической базы и социально-бытовых условий в исправительных учреждениях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Песков рассказал о графике Путина на ближайшие дни
