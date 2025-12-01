Путин встретился с главой ФСИН

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Аркадием Гостевым.

Гостев был назначен директором федеральной службы в 2021 году, в соответствии с президентским указом. Ранее он занимал должность замминистра внутренних дел с лета 2012 года.