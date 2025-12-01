Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с главой МИД Китая

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пока в графике президента России Владимира Путина нет планов встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу заявила, что министр иностранных дел КНР посетит Россию 1-2 декабря. Мао Нин отметила, что Ван И посетит РФ по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.