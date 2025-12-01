https://ria.ru/20251201/putin-2058900221.html
Путин проведет встречу с директором ФСИН
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором ФСИН РФ Аркадием Гостевым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2025
