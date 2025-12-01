Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с директором ФСИН - РИА Новости, 01.12.2025
12:28 01.12.2025
Путин проведет встречу с директором ФСИН
Путин проведет встречу с директором ФСИН
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором ФСИН РФ Аркадием Гостевым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2025
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин проведет встречу с директором ФСИН

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором ФСИН РФ Аркадием Гостевым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет с докладом у президента директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что Путин также проведет ряд внутренних рабочих встреч. В понедельник президент работает в Кремле, подчеркнул он.
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
