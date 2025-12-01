Путин призвал подтверждать репутацию России как надежного делового партнера

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству с 25-летием со дня образования ведомства подчеркнул, что важно подтверждать репутацию РФ как надёжного делового партнёра и четко выполнять экспортные обязательства в сфере ВТС.