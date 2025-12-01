Путин поздравил Федеральную службу по ВТС с 25-летием со дня образования

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству с 25-летием со дня образования ведомства, отметив, что, несмотря на развязанную против РФ санкционную войну, надо расширять военно-технические связи с зарубежными странами.