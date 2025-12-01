Рейтинг@Mail.ru
09:20 01.12.2025
Путин поздравил Федеральную службу по ВТС с 25-летием со дня образования
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству с 25-летием со дня образования ведомства, отметив, что, несмотря на развязанную против РФ санкционную войну, надо расширять военно-технические связи с зарубежными странами.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 25-летием образования Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству... Важно и дальше последовательно совершенствовать вашу деятельность по всем направлениям. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную против нас санкционную войну, расширять военно-технические связи с зарубежными государствами, чётко выполнять экспортные обязательства, подтверждать репутацию России как надёжного делового партнёра. Это ключевое условие сохранения наших позиций среди лидеров глобального рынка вооружений", - говорится в поздравлении.
РоссияВладимир Путин
 
 
