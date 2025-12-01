https://ria.ru/20251201/pushilin-2058847056.html
Пушилин рассказал о боях в Северске
Пушилин рассказал о боях в Северске - РИА Новости, 01.12.2025
Пушилин рассказал о боях в Северске
ВСУ все еще сопротивляются в Северске, за который идут бои, но это временно, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
северск
донецкая народная республика
