Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове

Накануне в Минобороны рассказали об обстановке на этом участке фронта. Так, в Красноармейске подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного. В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный и из южной части города. Кроме того, российские штурмовики вошли в Гришино.