Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове - РИА Новости, 01.12.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове
Российские войска квартал за кварталом устанавливают контроль над Димитровом, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 01.12.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове
