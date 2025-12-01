Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 01.12.2025 (обновлено: 14:57 01.12.2025)
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове
Российские войска квартал за кварталом устанавливают контроль над Димитровом, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 01.12.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Димитрове

Пушилин: в Димитрове постепенно устанавливается полный контроль ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска квартал за кварталом устанавливают контроль над Димитровом, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Димитров также увеличивается квартал за кварталом, где устанавливается полный контроль наших подразделений", — сказал он.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей
30 ноября, 17:08
Накануне в Минобороны рассказали об обстановке на этом участке фронта. Так, в Красноармейске подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку Ровного. В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный и из южной части города. Кроме того, российские штурмовики вошли в Гришино.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. На этой неделе президент Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска. Российские войска взяли под контроль около 70% его территории.
