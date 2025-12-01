https://ria.ru/20251201/prokuror-2059000626.html
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций - РИА Новости, 01.12.2025
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций
Финский прокурор предъявил обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства, сообщила в понедельник прокуратура. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:50:00+03:00
2025-12-01T17:50:00+03:00
2025-12-01T17:50:00+03:00
в мире
россия
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20251201/obvinenie-2058915718.html
https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html
россия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хельсинки
В мире, Россия, Хельсинки
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций
Финский прокурор предъявил обвинения двум россиянам за нарушение санкций
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Финский прокурор предъявил обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства, сообщила в понедельник прокуратура.
Как сообщили РИА Новости в посольстве России
в Хельсинки
, речь идет об обвинении трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу, в нарушении санкций.
"Прокурор предъявил обвинения двум лицам за тяжкие правонарушения, связанные с нарушением (санкционного - ред.) законодательства. Дело связано с правонарушениями, совершенными в Каяани и нескольких других местах в 2022-2024 годах", - говорится в сообщении.
По словам прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину. Слушание по делу пройдет в окружном суде Кайнуу 15 декабря.
Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России, которые обучались в финском колледже в Кайнуу.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.