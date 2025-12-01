Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/prokuror-2059000626.html
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций - РИА Новости, 01.12.2025
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций
Финский прокурор предъявил обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства, сообщила в понедельник прокуратура. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:50:00+03:00
2025-12-01T17:50:00+03:00
в мире
россия
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20251201/obvinenie-2058915718.html
https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html
россия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хельсинки
В мире, Россия, Хельсинки
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций

Финский прокурор предъявил обвинения двум россиянам за нарушение санкций

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Финский прокурор предъявил обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства, сообщила в понедельник прокуратура.
Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, речь идет об обвинении трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу, в нарушении санкций.
Иван Портных - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Бывшего россиянина обвинили в мошенничестве на посту мэра Варны
Вчера, 13:29
"Прокурор предъявил обвинения двум лицам за тяжкие правонарушения, связанные с нарушением (санкционного - ред.) законодательства. Дело связано с правонарушениями, совершенными в Каяани и нескольких других местах в 2022-2024 годах", - говорится в сообщении.
По словам прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину. Слушание по делу пройдет в окружном суде Кайнуу 15 декабря.
Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России, которые обучались в финском колледже в Кайнуу.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Адвокат указала на нарушения в деле Тордена
14 марта, 14:22
 
В миреРоссияХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала