В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Финский прокурор предъявил обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства, сообщила в понедельник прокуратура.

Как сообщили РИА Новости в посольстве России Хельсинки , речь идет об обвинении трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу, в нарушении санкций.

"Прокурор предъявил обвинения двум лицам за тяжкие правонарушения, связанные с нарушением (санкционного - ред.) законодательства. Дело связано с правонарушениями, совершенными в Каяани и нескольких других местах в 2022-2024 годах", - говорится в сообщении.

По словам прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину. Слушание по делу пройдет в окружном суде Кайнуу 15 декабря.

Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России, которые обучались в финском колледже в Кайнуу.