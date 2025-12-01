Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"* - РИА Новости, 01.12.2025
16:18 01.12.2025
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"*
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"*
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналиста "Медузы"* Владислава Горина за участие в деятельности нежелательной организации. РИА Новости, 01.12.2025
Новости
россия, москва
Россия, Москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналиста "Медузы"* Владислава Горина за участие в деятельности нежелательной организации.
"Лефортовская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование Владислава Горина за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ... Материалы прокурорской проверки... направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Горина по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Горин, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в деятельности "Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*, Латвийская Республика), чья работа признана нежелательной в РФ, продолжил быть ее ведущим. Подчеркивается, что Горин проводит мероприятия, а также распространяет материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы в РФ.
*Признана нежелательной организацией в РФ
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Суд в Москве оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
15 мая, 13:24
 
