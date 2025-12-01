https://ria.ru/20251201/prokuratura-2058966060.html
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"*
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"* - РИА Новости, 01.12.2025
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"*
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналиста "Медузы"* Владислава Горина за участие в деятельности нежелательной организации. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:18:00+03:00
2025-12-01T16:18:00+03:00
2025-12-01T16:18:00+03:00
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250515/sud--2017092146.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"*
Прокуратура потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы" Горина
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналиста "Медузы"* Владислава Горина за участие в деятельности нежелательной организации.
"Лефортовская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование Владислава Горина за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ
... Материалы прокурорской проверки... направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Горина по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что Горин, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в деятельности "Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*, Латвийская Республика), чья работа признана нежелательной в РФ, продолжил быть ее ведущим. Подчеркивается, что Горин проводит мероприятия, а также распространяет материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы в РФ.
*Признана нежелательной организацией в РФ