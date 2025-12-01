Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"*

Отмечается, что Горин, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в деятельности "Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*, Латвийская Республика), чья работа признана нежелательной в РФ, продолжил быть ее ведущим. Подчеркивается, что Горин проводит мероприятия, а также распространяет материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы в РФ.