Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске - РИА Новости, 01.12.2025
12:57 01.12.2025
Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске
Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске
2025
Взрыв на предприятии в Бердске, где пострадали люди
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту несчастного случая на производстве Следователем СО СУ СК России по НСО возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По версии следствия, 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате нарушения технологии переплавки методом гранулирования и нарушения техники безопасности пострадали директор организации и двое рабочих, одному мужчине причинен тяжкий вред здоровью.
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области опубликовала видео взрыва, произошедшего во время плавки металла на одном из предприятий города Бердска, при котором пострадали три человека.
Ранее в прокуратуре сообщали, что три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве. Местное СМИ "Бердск онлайн" уточняло, что инцидент произошел в литейном цехе на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ), где якобы в расплавленный металл попала вода.
На опубликованном в Telegram-канале прокуратуры в понедельник видеоролике видно, что мужчины в цехе переливают горячий металл, после чего происходит взрыв.
"По версии следствия, 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате нарушения технологии переплавки методом гранулирования и нарушения техники безопасности пострадали директор организации и двое рабочих, одному мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту несчастного случая на производстве", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По факту ЧП следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
