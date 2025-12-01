Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске

НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области опубликовала видео взрыва, произошедшего во время плавки металла на одном из предприятий города Бердска, при котором пострадали три человека.

Ранее в прокуратуре сообщали, что три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве. Местное СМИ "Бердск онлайн" уточняло, что инцидент произошел в литейном цехе на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ), где якобы в расплавленный металл попала вода.

На опубликованном в Telegram-канале прокуратуры в понедельник видеоролике видно, что мужчины в цехе переливают горячий металл, после чего происходит взрыв.

"По версии следствия, 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате нарушения технологии переплавки методом гранулирования и нарушения техники безопасности пострадали директор организации и двое рабочих, одному мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту несчастного случая на производстве", - говорится в сообщении надзорного ведомства.