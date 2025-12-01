https://ria.ru/20251201/prokuratura-2058908271.html
Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске
Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске - РИА Новости, 01.12.2025
Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске
Прокуратура Новосибирской области опубликовала видео взрыва, произошедшего во время плавки металла на одном из предприятий города Бердска, при котором... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:57:00+03:00
2025-12-01T12:57:00+03:00
2025-12-01T12:57:00+03:00
происшествия
новосибирская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058906107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4915e2bdc8c924c55164e2ab3667ea53.jpg
https://ria.ru/20251023/delo-2049993498.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058906107_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eadae3ad2376b2640848485e538c96c0.jpg
Взрыв на предприятии в Бердске, где пострадали люди
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту несчастного случая на производстве
Следователем СО СУ СК России по НСО возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
По версии следствия, 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате нарушения технологии переплавки методом гранулирования и нарушения техники безопасности пострадали директор организации и двое рабочих, одному мужчине причинен тяжкий вред здоровью.
2025-12-01T12:57
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирская область, Россия
Прокуратура опубликовала видео взрыва на заводе в Бердске
Прокуратура Новосибирской области показала видео взрыва на заводе в Бердске
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области опубликовала видео взрыва, произошедшего во время плавки металла на одном из предприятий города Бердска, при котором пострадали три человека.
Ранее в прокуратуре сообщали, что три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве. Местное СМИ "Бердск онлайн" уточняло, что инцидент произошел в литейном цехе на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ), где якобы в расплавленный металл попала вода.
На опубликованном в Telegram-канале прокуратуры в понедельник видеоролике видно, что мужчины в цехе переливают горячий металл, после чего происходит взрыв.
"По версии следствия, 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате нарушения технологии переплавки методом гранулирования и нарушения техники безопасности пострадали директор организации и двое рабочих, одному мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту несчастного случая на производстве", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По факту ЧП следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ
(нарушение требований охраны труда).