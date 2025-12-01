Рейтинг@Mail.ru
В Польше инициируют розыск Интерполом подозреваемых во взрывах на ж/д - РИА Новости, 01.12.2025
11:52 01.12.2025 (обновлено: 11:53 01.12.2025)
В Польше инициируют розыск Интерполом подозреваемых во взрывах на ж/д
В Польше инициируют розыск Интерполом подозреваемых во взрывах на ж/д
В Польше инициируют розыск Интерполом подозреваемых во взрывах на ж/д

© Фото : соцсетиПоврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
© Фото : соцсети
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Польская прокуратура обратилась в суд с просьбой розыска по линии Интерпола граждан Украины, подозреваемых во взрывах железнодорожных путей, сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры республики Пшемыслав Новак.
"Прокурор подал ходатайство в Окружной суд Варшавы о выдаче европейского ордера на арест Евгения Иванова и Александра Кононова, подозреваемых в совершении актов диверсий в отношении железнодорожной инфраструктуры в середине ноября", - написал Новак на платформе Х.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Коварный план Кремля сработал: поляки винят во всем Украину
21 ноября, 08:00
 
