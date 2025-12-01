Штраф — пять тысяч. Погубивший двоих пешеходов водитель остался на свободе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Родные погибшей в аварии пожилой пары пытаются добиться наказания для водителя Алексея Кукушкина. Смертельная авария произошла еще три года назад. Расследование уголовного дела несколько раз прекращали и вновь возобновляли. Виновниками в итоге выставили пенсионеров, и их дочери теперь просят вмешаться председателя СКР Александра Бастрыкина. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Проблемный переход

Вечером 16 сентября 2022 года Равиль Субаев с супругой Надеждой возвращались из Казани к себе на дачу. Как обычно, выйдя из автобуса, по нерегулируемому пешеходному переходу направились через федеральную трассу М-7 с двумя полосами в обе стороны.

И на встречной полосе, сразу за отбойником, их, даже не пытаясь затормозить, снес внедорожник УАЗ "Патриот". Водитель, остановившись, вызвал экстренные службы. Но было уже поздно.

© Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Переход, где произошло ДТП © Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Переход, где произошло ДТП

За рулем находился Алексей Кукушкин, рядом сидела его жена Наталья. Оба не пострадали. Приехали дочери погибших Алина и Регина. Сообщили полицейским, что родители были инвалидами. Отец перенес инфаркт и инсульт, имел в ноге три металлических штыря. Мать страдала онкологическим заболеванием.

"Они ходили очень медленно, причем мама всегда поддерживала папу за руку, — рассказывает Алина Давлетшина. — По версии же Кукушкина, родители чуть ли не выбежали на дорогу. Они пользовались этой зеброй три десятка лет и всегда внимательно смотрели по сторонам. На маминой куртке даже были светоотражатели".

До золотой свадьбы Субаевы не дожили четыре года. Переход, на котором, по словам Алины, каждый год гибли люди, после очередного обращения к местным властям наконец сделали надземным.

© Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Равиль и Надежда Субаевы © Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Равиль и Надежда Субаевы

Меры безопасности

Уголовное дело возбудили по пятой части статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент аварии водитель был трезв. Камер видеонаблюдения на этом участке трассы не оказалось, поэтому единственными свидетелями стали Кукушкин и его супруга.

Согласно материалам дела, водитель сообщил, что ехал в левой полосе с разрешенной дорожными знаками скоростью 70 километров в час. Пешеходов заметил в последний момент.

"Почему тогда родителей отбросило так далеко от места столкновения? — удивляется Алина. — Характер их травм, а также повреждения автомобиля доказывают, что скорость была намного выше".

© Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Автомобиль Кукушкина после аварии © Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Автомобиль Кукушкина после аварии

Супруга водителя не смогла назвать точную скорость, но, как и муж, заявила, что пешеходы именно перебегали, а не переходили дорогу.

Уголовное дело несколько раз закрывали. Следствие пришло к выводу, что погибшие не убедились в безопасности движения перед тем, как выйти на проезжую часть.

"Своими действиями Субаевы поставили себя в такие условия, при которых Кукушкин, своевременно применив меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки, не располагал технической возможностью избежать наезда", — говорится в постановлении о прекращении дела, принятом в конце сентября.

Напряженная встреча

"Кукушкин отделался тремя штрафами на общую сумму пять тысяч рублей, — возмущается Алина. — Первый — за нарушение требований ПДД уступать дорогу пешеходам, второй — за расположение ТС, видимо, за езду в левой полосе, и третий — за невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

При этом за несколько часов до аварии Кукушкин успел дважды превысить скорость, за что впоследствии получил еще два штрафа. Всего же у него более ста нарушений. Причем несколько десятков именно за быструю езду.

"Насколько я знаю, у них с супругой бизнес — строительный магазин, — говорит дочь погибших. — Теща же — представитель Республики Марий Эл в Татарстане, выступает за сохранение языка. На странице жены в соцсетях довольно много фотографий с казанскими чиновниками. Не исключено, что им помогли связи в верхах".

Алина уже обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой изъять уголовное дело из республиканского МВД и передать в Москву. Сестры подчеркивают: они не хотят для Кукушкина реального тюремного срока. Тем более тот воспитывает двух детей.

"Но как-то же он должен ответить за гибель наших родителей, — говорят они. — Хотя бы отработать обязательные часы на благо общества, ведь его даже не лишили водительских прав".

© Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Субаевы с дочерьми © Фото предоставлено дочерью погибших Алиной Давлетшиной Субаевы с дочерьми

Кукушкин не извинялся перед ними, но дважды передавал деньги — на похороны и на сороковины. Более 150 тысяч рублей.

"Спустя пару лет, после моего визита к генпрокурору республики, он неожиданно позвонил и предложил увидеться, — добавляет Алина. — Я согласилась, позвала сестру с адвокатом. Алексей долго молчал, потом сказал, что все это время не решался с нами заговорить. Предложил помощь — если потребуется".