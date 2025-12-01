В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке

УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Автомобили вторые сутки стоят в пробке на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области и Бурятии из-за обильного снегопада и морозов в минус 30 градусов, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал".

"На федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Республики Бурятия уже третьи сутки наблюдаются морозы до 30 градусов, сильный снегопад и ветер. Данный комплекс метеорологических явлений создал сложные условия для дорожного движения на автодороге Р-258 "Байкал": автомобильные заторы (преимущественно из грузового транспорта) наблюдаются уже вторые сутки на участках с 100-го километра (поселок Култук Иркутской области) до 184-го километра (поселок Выдрино Республики Бурятия)", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что упрдор "Южный Байкал" организовало круглосуточную работу: на линию вышли шесть единиц комбинированных дорожных машин (КДМ) и два автогрейдера, на местах дежурят экипажи Госавтоинспекции.

"Помимо сложных погодных явлений, пробки вызваны, в частности, грубыми нарушениями ПДД водителями большегрузных автомобилей (выезд на встречную полосу движения), из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега", - подчеркнул представитель ведомства.

Он отметил, что такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 2 декабря, и призвал всех автомобилистов по возможности не использовать личный транспорт без крайней необходимости, при движении по федеральным трассам неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.

В соцсетях автомобилисты делятся фото и видео с участка трассы между иркутским Байкальском и бурятским Выдрино. Многие пишут, что образовался "мегазатор", "большегрузы стоят по обочинам, создавая препятствия для водителей", "движение - черепаший темп", а "на трассе снежная каша".