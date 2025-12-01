Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/probki-2058905500.html
В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке
В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке - РИА Новости, 01.12.2025
В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке
Автомобили вторые сутки стоят в пробке на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области и Бурятии из-за обильного снегопада и морозов в... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:45:00+03:00
2025-12-01T12:45:00+03:00
происшествия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597146062_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_02ace2ac933dcb248855a1eb01a2a421.jpg
https://ria.ru/20251115/shtraf-2055113240.html
https://ria.ru/20251130/ssha-2058807293.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597146062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e37cb02fbf0bd18022700777cb5d608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке

В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке из-за снегопада

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Автомобили вторые сутки стоят в пробке на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области и Бурятии из-за обильного снегопада и морозов в минус 30 градусов, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал".
"На федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Республики Бурятия уже третьи сутки наблюдаются морозы до 30 градусов, сильный снегопад и ветер. Данный комплекс метеорологических явлений создал сложные условия для дорожного движения на автодороге Р-258 "Байкал": автомобильные заторы (преимущественно из грузового транспорта) наблюдаются уже вторые сутки на участках с 100-го километра (поселок Култук Иркутской области) до 184-го километра (поселок Выдрино Республики Бурятия)", - рассказал собеседник агентства.
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
15 ноября, 03:50
Он отметил, что упрдор "Южный Байкал" организовало круглосуточную работу: на линию вышли шесть единиц комбинированных дорожных машин (КДМ) и два автогрейдера, на местах дежурят экипажи Госавтоинспекции.
"Помимо сложных погодных явлений, пробки вызваны, в частности, грубыми нарушениями ПДД водителями большегрузных автомобилей (выезд на встречную полосу движения), из-за этого спецтехника не может своевременно очистить и обработать дорожное покрытие от снега", - подчеркнул представитель ведомства.
Он отметил, что такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 2 декабря, и призвал всех автомобилистов по возможности не использовать личный транспорт без крайней необходимости, при движении по федеральным трассам неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.
В соцсетях автомобилисты делятся фото и видео с участка трассы между иркутским Байкальском и бурятским Выдрино. Многие пишут, что образовался "мегазатор", "большегрузы стоят по обочинам, создавая препятствия для водителей", "движение - черепаший темп", а "на трассе снежная каша".
По словам водителя, находящегося сейчас в данной пробке, он встал в нее в районе 0.00 часов (19.00 30 ноября мск). "Сейчас нахожусь между Байкальском и Выдрино. Идет снег. Потихоньку движение начинается", - рассказал он РИА Новости.
Обстановка в аэропорту О’Хара на фоне сильного снегопада. 30 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
30 ноября, 23:58
 
ПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала