Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал" - РИА Новости, 01.12.2025
13:54 01.12.2025 (обновлено: 14:08 01.12.2025)
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал" - РИА Новости, 01.12.2025
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"
Многокилометровая пробка на федеральной трассе "Байкал" попала на видео. РИА Новости, 01.12.2025
Многокилометровые пробки на федеральной трассе "Байкал"
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» образовалась гигантская пробка протяженностью около 85 километров. Машины встали из-за грузовиков, которые из-за непогоды и гололеда не могут проехать. По данным дорожных служб, помимо погодных условий пробка образовалась из-за водителей большегрузов, которые, нарушая ПДД, выезжают на встречную полосу и застревают там.
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Многокилометровая пробка на федеральной трассе "Байкал" попала на видео.
На кадрах видно, как в одну сторону неподвижно стоит длинная вереница машин, состоящая по большей части из большегрузного транспорта. В обратную сторону идет неспешное движение. За дорожной ситуацией следят сотрудники ДПС.
В Бурятии на трассе "Байкал" возникла многокилометровая пробка
Автомобили стояли в пробке на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области и Бурятии из-за обильного снегопада и морозов в минус 30 градусов.
Власти отметили, что такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 2 декабря, и призвали всех автомобилистов по возможности не использовать личный транспорт без крайней необходимости, при движении по федеральным трассам неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.
В Иркутской области и Бурятии машины вторые сутки стоят в пробке
