Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"

На кадрах видно, как в одну сторону неподвижно стоит длинная вереница машин, состоящая по большей части из большегрузного транспорта. В обратную сторону идет неспешное движение. За дорожной ситуацией следят сотрудники ДПС.

Власти отметили, что такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 2 декабря, и призвали всех автомобилистов по возможности не использовать личный транспорт без крайней необходимости, при движении по федеральным трассам неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.