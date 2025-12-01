https://ria.ru/20251201/probka-2058923778.html
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал" - РИА Новости, 01.12.2025
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"
Многокилометровая пробка на федеральной трассе "Байкал" попала на видео. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:54:00+03:00
2025-12-01T13:54:00+03:00
2025-12-01T14:08:00+03:00
авто
иркутская область
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058909038_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_57db676ff39d447d913a2c07d2f245eb.jpg
https://ria.ru/20251201/probka-2058905340.html
https://ria.ru/20251201/probki-2058905500.html
иркутская область
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058909038_193:0:1633:1080_1920x0_80_0_0_9edc643f960c0eeb39719627b650768a.jpg
Многокилометровые пробки на федеральной трассе "Байкал"
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» образовалась гигантская пробка протяженностью около 85 километров. Машины встали из-за грузовиков, которые из-за непогоды и гололеда не могут проехать. По данным дорожных служб, помимо погодных условий пробка образовалась из-за водителей большегрузов, которые, нарушая ПДД, выезжают на встречную полосу и застревают там.
2025-12-01T13:54
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, иркутская область, республика бурятия
Авто, Иркутская область, Республика Бурятия
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"
Гигантская пробка на трассе "Байкал" попала на видео
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Многокилометровая пробка на федеральной трассе "Байкал" попала на видео.
На кадрах видно, как в одну сторону неподвижно стоит длинная вереница машин, состоящая по большей части из большегрузного транспорта. В обратную сторону идет неспешное движение. За дорожной ситуацией следят сотрудники ДПС.
Автомобили стояли в пробке на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области
и Бурятии
из-за обильного снегопада и морозов в минус 30 градусов.
Власти отметили, что такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 2 декабря, и призвали всех автомобилистов по возможности не использовать личный транспорт без крайней необходимости, при движении по федеральным трассам неукоснительно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.