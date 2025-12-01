В Бурятии на трассе "Байкал" возникла многокилометровая пробка

Пробки на трассе между Иркутской областью и Бурятией

ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Пробки на трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией образовались из-за нескольких ДТП и плохой погоды, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Пробки образовались на участке от поселка Култук Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. Как сообщили в МВД, сотрудники полиции в ручном режиме регулируют движение на трассе: на месте уже работают три экипажа ДПС, им на помощь из Иркутска направлены еще два экипажа.

"По предварительным данным, на ситуацию повлияли ряд ДТП, в которых не пострадали люди, непростые погодные условия, в том числе низкие температуры", - говорится в сообщении ведомства.