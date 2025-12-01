Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии на трассе "Байкал" возникла многокилометровая пробка - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/probka-2058905340.html
В Бурятии на трассе "Байкал" возникла многокилометровая пробка
В Бурятии на трассе "Байкал" возникла многокилометровая пробка - РИА Новости, 01.12.2025
В Бурятии на трассе "Байкал" возникла многокилометровая пробка
Пробки на трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией образовались из-за нескольких ДТП и плохой погоды, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:45:00+03:00
2025-12-01T12:45:00+03:00
происшествия
иркутская область
республика бурятия
иркутск
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058904593_0:29:791:475_1920x0_80_0_0_f0e270979148d76bf703ef55e1c77a42.jpg
https://ria.ru/20251101/kapibary-2052442204.html
иркутская область
республика бурятия
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058904593_0:30:791:624_1920x0_80_0_0_5108da250d08e0c0390ef4acf4f23d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, республика бурятия, иркутск, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Иркутская область, Республика Бурятия, Иркутск, Крушение вертолета в Дагестане
В Бурятии на трассе "Байкал" возникла многокилометровая пробка

На трассе "Байкал" образовалась огромная пробка из-за непогоды

© Кадр видео из соцсетейПробки на трассе между Иркутской областью и Бурятией
Пробки на трассе между Иркутской областью и Бурятией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пробки на трассе между Иркутской областью и Бурятией
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Пробки на трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией образовались из-за нескольких ДТП и плохой погоды, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Пробки образовались на участке от поселка Култук Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. Как сообщили в МВД, сотрудники полиции в ручном режиме регулируют движение на трассе: на месте уже работают три экипажа ДПС, им на помощь из Иркутска направлены еще два экипажа.
"По предварительным данным, на ситуацию повлияли ряд ДТП, в которых не пострадали люди, непростые погодные условия, в том числе низкие температуры", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейские рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок в этом направлении, а в случае их необходимости - проверить техническое состояние автомобиля, взять с собой теплые вещи, еду, термос, устройства для зарядки телефона.
Семейство капибар устроило автомобильную пробку в Бразилии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Капибары устроили "самую милую" автомобильную пробку
1 ноября, 23:01
 
ПроисшествияИркутская областьРеспублика БурятияИркутскКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала