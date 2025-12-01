В Приморье ловят тигра, напавшего на барана

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Охотнадзор отлавливает амурского тигра, напавшего на барана с фермы в Надеждинском районе Приморского края, где ранее от огнестрельных ранений погибли сельхозживотные, сообщает краевое минприроды.

Ранее в соцсетях разошлись кадры, на которых видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор видео утверждает, что животных убил тигр. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что для установления обстоятельств гибели животных четырех баранов взяли на вскрытие, в результате установлено, что ни тигр, ни леопард не причастны к убийству. В пятницу минприроды сообщало о патологоанатомическом вскрытии семи туш, в ходе которого было установлено, что часть из 37 баранов, убитых на ферме в Приморье, погибли от огнестрельного ранения, часть – от колотых ран, версия о нападении амурского тигра исключена.

"Двадцать девятого ноября неподалеку от крестьянско-фермерском хозяйства в Надеждинском муниципальном округе амурский тигр напал на барана, находящегося за пределами фермы. В настоящий момент специалисты охотнадзора проводят мероприятия по изъятию хищника из естественной среды обитания", - говорится в сообщении.

В минприроды РИА Новости уточнили, что бараны разбежались с фермы после стрельбы, теперь бегают по району. "Один стал жертвой хищника", - добавил собеседник агентства.