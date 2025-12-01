Рейтинг@Mail.ru
В Приморье ловят тигра, напавшего на барана - РИА Новости, 01.12.2025
08:27 01.12.2025
В Приморье ловят тигра, напавшего на барана
В Приморье ловят тигра, напавшего на барана - РИА Новости, 01.12.2025
В Приморье ловят тигра, напавшего на барана
Охотнадзор отлавливает амурского тигра, напавшего на барана с фермы в Надеждинском районе Приморского края, где ранее от огнестрельных ранений погибли... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
россия
надеждинский район
приморский край
происшествия, россия, надеждинский район, приморский край
Происшествия, Россия, Надеждинский район, Приморский край
В Приморье ловят тигра, напавшего на барана

В Приморье Охотнадзор отлавливает тигра, напавшего на барана с фермы

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Охотнадзор отлавливает амурского тигра, напавшего на барана с фермы в Надеждинском районе Приморского края, где ранее от огнестрельных ранений погибли сельхозживотные, сообщает краевое минприроды.
Ранее в соцсетях разошлись кадры, на которых видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор видео утверждает, что животных убил тигр. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что для установления обстоятельств гибели животных четырех баранов взяли на вскрытие, в результате установлено, что ни тигр, ни леопард не причастны к убийству. В пятницу минприроды сообщало о патологоанатомическом вскрытии семи туш, в ходе которого было установлено, что часть из 37 баранов, убитых на ферме в Приморье, погибли от огнестрельного ранения, часть – от колотых ран, версия о нападении амурского тигра исключена.
"Двадцать девятого ноября неподалеку от крестьянско-фермерском хозяйства в Надеждинском муниципальном округе амурский тигр напал на барана, находящегося за пределами фермы. В настоящий момент специалисты охотнадзора проводят мероприятия по изъятию хищника из естественной среды обитания", - говорится в сообщении.
В минприроды РИА Новости уточнили, что бараны разбежались с фермы после стрельбы, теперь бегают по району. "Один стал жертвой хищника", - добавил собеседник агентства.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
