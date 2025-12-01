https://ria.ru/20251201/prazdniki-2058818661.html
Юрист рассказал, как выгодно продлить новогодние праздники
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Можно продлить новогодние праздники, если взять отпуск, но выгоднее это будет сделать в конце декабря, а не в январе, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.
"Если хочется продлить новогодние праздники, выгоднее это делать за счет декабря (то есть использовать отпуск до Нового года - ред.)", - сказал Южалин
.
Он уточнил, что продление новогодних праздников с помощью отпуска в январе нанесет доходу больший урон, чем отпуск в декабре. Это связано с тем, что количество рабочих дней в последнем месяце года превышает их число в первом, при этом оклад всегда остается одинаковым. Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, отпуск будет невыгодным.