02:16 01.12.2025
Юрист рассказал, как выгодно продлить новогодние праздники
общество, александр южалин, superjob
Общество, Александр Южалин, SuperJob
Юрист рассказал, как выгодно продлить новогодние праздники

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Можно продлить новогодние праздники, если взять отпуск, но выгоднее это будет сделать в конце декабря, а не в январе, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.
"Если хочется продлить новогодние праздники, выгоднее это делать за счет декабря (то есть использовать отпуск до Нового года - ред.)", - сказал Южалин.
Он уточнил, что продление новогодних праздников с помощью отпуска в январе нанесет доходу больший урон, чем отпуск в декабре. Это связано с тем, что количество рабочих дней в последнем месяце года превышает их число в первом, при этом оклад всегда остается одинаковым. Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, отпуск будет невыгодным.
Заголовок открываемого материала