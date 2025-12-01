В Комсомольске-на-Амуре после пожара пострадали две девочки

ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Две девочки 4 и 14 лет получили ожоги и порезы после пожара из-за оставленного включенным обогревателя в Комсомольске-на-Амуре, сообщает краевой главк МЧС.

Дознаватели МЧС России в настоящее время устанавливают все обстоятельства пожара, произошедшего накануне в Комсомольске-на-Амуре на улице Городской.

"Из окон квартиры на первом этаже кирпичной четырехэтажки шел густой черный дым. Внутри находились две девочки 14 и 4 лет. Старшей сестре удалось разбить пластиковое окно, выбраться на улицу им помогли очевидцы, которые и вызвали пожарных... По предварительной версии, причиной пожара стало загорание обогревателя. Пламя от него перекинулось на домашние вещи. Также оплавилась пластиковая перегородка, которая была установлена в квартире", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным краевого главка МЧС, девочки были доставлены в больницу с ожогами и порезами. Отмечается, что дома дети находились одни.

"Общая площадь пожара составила 12 "квадратов"... Возгорание было полностью потушено за 25 минут", - добавляется в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, семья не асоциальная, а родители отлучились на время по делам.