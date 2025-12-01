https://ria.ru/20251201/pozhar-2058829416.html
В Комсомольске-на-Амуре после пожара пострадали две девочки
В Комсомольске-на-Амуре после пожара пострадали две девочки
Две девочки 4 и 14 лет получили ожоги и порезы после пожара из-за оставленного включенным обогревателя в Комсомольске-на-Амуре, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 01.12.2025
ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Две девочки 4 и 14 лет получили ожоги и порезы после пожара из-за оставленного включенным обогревателя в Комсомольске-на-Амуре, сообщает краевой главк МЧС.
Дознаватели МЧС России в настоящее время устанавливают все обстоятельства пожара, произошедшего накануне в Комсомольске-на-Амуре на улице Городской.
"Из окон квартиры на первом этаже кирпичной четырехэтажки шел густой черный дым. Внутри находились две девочки 14 и 4 лет. Старшей сестре удалось разбить пластиковое окно, выбраться на улицу им помогли очевидцы, которые и вызвали пожарных... По предварительной версии, причиной пожара стало загорание обогревателя. Пламя от него перекинулось на домашние вещи. Также оплавилась пластиковая перегородка, которая была установлена в квартире", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным краевого главка МЧС, девочки были доставлены в больницу с ожогами и порезами. Отмечается, что дома дети находились одни.
"Общая площадь пожара составила 12 "квадратов"... Возгорание было полностью потушено за 25 минут", - добавляется в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, семья не асоциальная, а родители отлучились на время по делам.
Пожарные напоминают, что нужно использовать в быту обогреватели только заводского изготовления; следить за исправностью электроприборов; не перегружать электросеть и не оставлять включенным обогреватель на ночь и уходя из дома; не ставить обогреватели вблизи горючих и легковоспламеняющихся материалов и предметов; дети должны быть под присмотром.