СМИ: беженцы с Украины устроили рассадник преступности в центре Варшавы - РИА Новости, 01.12.2025
16:21 01.12.2025 (обновлено: 17:07 01.12.2025)
СМИ: беженцы с Украины устроили рассадник преступности в центре Варшавы
Украинские подростки превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в рассадник преступности, пишет Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 01.12.2025
СМИ: беженцы с Украины устроили рассадник преступности в центре Варшавы

Gazeta Wyborcza: украинские подростки превратили парк в Варшаве в гетто

© СоцсетиУкраинские подростки в Свентокшиском парке в центре Варшавы. Кадр видео
ВАРШАВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские подростки превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в рассадник преступности, пишет Gazeta Wyborcza.
"Украинские группы в Telegram наводнены видеозаписями эксцессов с участием подростков в Свентокшиском парке. Драки, пьянство до потери сознания, размахивание пистолетами", — говорится в статье.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Нидерланды приготовили план избавления от украинских беженцев
28 ноября, 03:30
По информации издания, с начала этого года полиция выезжала по вызовам в парк 946 раз, а в 2024-м — 891.
При этом нарушения зачастую бывают массовыми. Так, 15 ноября в парке устроили драку примерно 50 человек.
Еще один недавний случай — 15-летний украинец забрался на колесо обозрения, установленное на площади к Рождеству, и выложил видео в интернет.
По различным данным, в Польше живут около двух миллионов граждан Украины. С 1 января по 31 июля этого года полиция зарегистрировала 543 преступления на национальной почве в отношении украинцев — на 159 больше, чем годом ранее.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депортированных из Польши украинцев отправляют на передовую
25 ноября, 06:35
 
