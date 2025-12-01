https://ria.ru/20251201/polsha-2058941876.html
Двух украинцев выслали из Польши
Двух украинцев выслали из Польши - РИА Новости, 01.12.2025
Двух украинцев выслали из Польши
Двое граждан Украины выслали из Польши за организацию нелегальной миграции, еще одного - за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в польской... РИА Новости, 01.12.2025
украина
польша
Двух украинцев выслали из Польши
В Польше двух украинцев выслали за организацию нелегальной миграции
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Двое граждан Украины выслали из Польши за организацию нелегальной миграции, еще одного - за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в польской пограничной страже.
"Граждане Украины
высланы из Польши
. Двое из них участвовали в организации нелегальной миграции. Третий мужчина дважды управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что этим лицам на пять лет запрещен въезд в Шенгенскую зону.
По различным данным, в настоящее время в Польше проживают до 2 миллионов граждан Украины.