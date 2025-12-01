Рейтинг@Mail.ru
Двух украинцев выслали из Польши - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 01.12.2025 (обновлено: 14:56 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/polsha-2058941876.html
Двух украинцев выслали из Польши
Двух украинцев выслали из Польши - РИА Новости, 01.12.2025
Двух украинцев выслали из Польши
Двое граждан Украины выслали из Польши за организацию нелегальной миграции, еще одного - за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в польской... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:55:00+03:00
2025-12-01T14:56:00+03:00
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055265257_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_7e78727688cdf227b126a844e8c748b6.jpg
https://ria.ru/20251014/polsha-2048113999.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055265257_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_0a3c90885b29942c1011e7b6f52eb18c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Двух украинцев выслали из Польши

В Польше двух украинцев выслали за организацию нелегальной миграции

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakГраждане Украины на пограничном переходе Медыка
Граждане Украины на пограничном переходе Медыка - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Граждане Украины на пограничном переходе Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Двое граждан Украины выслали из Польши за организацию нелегальной миграции, еще одного - за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в польской пограничной страже.
"Граждане Украины высланы из Польши. Двое из них участвовали в организации нелегальной миграции. Третий мужчина дважды управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что этим лицам на пять лет запрещен въезд в Шенгенскую зону.
По различным данным, в настоящее время в Польше проживают до 2 миллионов граждан Украины.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Польша больше не может принимать мигрантов с Украины, заявил Пшидач
14 октября, 09:50
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала