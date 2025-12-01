Двух украинцев выслали из Польши

ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Двое граждан Украины выслали из Польши за организацию нелегальной миграции, еще одного - за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в польской пограничной страже.

"Граждане Украины высланы из Польши . Двое из них участвовали в организации нелегальной миграции. Третий мужчина дважды управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что этим лицам на пять лет запрещен въезд в Шенгенскую зону.