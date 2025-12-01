Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/polsha-2058933725.html
В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России
В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России - РИА Новости, 01.12.2025
В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России
президента Польши Кароля Навроцкого встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном после визита последнего в Москву вызвал резкую критику в стране, пишет... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:28:00+03:00
2025-12-01T14:28:00+03:00
в мире
польша
виктор орбан
украина
кароль навроцкий
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_59477397d811143061900982cb70487d.jpg
https://ria.ru/20251201/belgija-2058877028.html
https://ria.ru/20251201/prokuratura-2058888335.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_106:0:2329:1667_1920x0_80_0_0_695ff4c753542ec240cd0cfa6d2021ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, виктор орбан, украина, кароль навроцкий, россия
В мире, Польша, Виктор Орбан, Украина, Кароль Навроцкий, Россия
В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России

MP: Навроцкого осудили за отказ от встречи с Орбаном после его визита в Москву

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Отказ президента Польши Кароля Навроцкого встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном после визита последнего в Москву вызвал резкую критику в стране, пишет Myśl Polska.
"Это очень плохое решение, которое показывает, что в Канцелярии президента отсутствует реалистическое видение окончания военного конфликта на Украине, что там продолжают грезить о ее победе. Орбан — друг Польши, Зеленский — враг. Такова реальность", — приводит издание комментарий одного из польских пользователей.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Польши прокомментировал позицию Бельгии по российским активам
Вчера, 11:16
По мнению автора статьи, русофобские взгляды президента Польши делают его бесполезным в усилиях положить конец конфликту на Украине.
"Его окружение, его эксперты и он сам — это сборище убежденных русофобов, неспособных к какой-либо ментальной гибкости в отношении конфликта. <…> Прав вице-президент США Джей Ди Вэнс, который считает, что Польша наряду со скандинавскими и балтийскими странами страдает острой формой русофобии и бесполезна для Америки в ее усилиях по прекращению военного конфликта", — сообщается в публикации.
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Как отметил президент России, отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на все сложности.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Польше инициируют розыск Интерполом подозреваемых во взрывах на ж/д
Вчера, 11:52
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаВиктор ОрбанУкраинаКароль НавроцкийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала