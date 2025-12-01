В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Отказ президента Польши Кароля Навроцкого встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном после визита последнего в Москву вызвал резкую критику в стране, пишет Myśl Polska.
"Это очень плохое решение, которое показывает, что в Канцелярии президента отсутствует реалистическое видение окончания военного конфликта на Украине, что там продолжают грезить о ее победе. Орбан — друг Польши, Зеленский — враг. Такова реальность", — приводит издание комментарий одного из польских пользователей.
По мнению автора статьи, русофобские взгляды президента Польши делают его бесполезным в усилиях положить конец конфликту на Украине.
"Его окружение, его эксперты и он сам — это сборище убежденных русофобов, неспособных к какой-либо ментальной гибкости в отношении конфликта. <…> Прав вице-президент США Джей Ди Вэнс, который считает, что Польша наряду со скандинавскими и балтийскими странами страдает острой формой русофобии и бесполезна для Америки в ее усилиях по прекращению военного конфликта", — сообщается в публикации.
