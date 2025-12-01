https://ria.ru/20251201/politsiya-2058914672.html
Полиция начала проверку после стрельбы по машинам в Воронеже
Полиция начала проверку после стрельбы по машинам в Воронеже
Полиция проводит проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета из окна по машинам в Воронеже в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД России РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:23:00+03:00
происшествия
