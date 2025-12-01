Рейтинг@Mail.ru
Полиция начала проверку после стрельбы по машинам в Воронеже
13:23 01.12.2025
Полиция начала проверку после стрельбы по машинам в Воронеже
Полиция проводит проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета из окна по машинам в Воронеже в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД России РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, воронеж, суворов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Воронеж, Суворов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Крушение вертолета в Дагестане
Полицейский. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета из окна по машинам в Воронеже в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
В местных Telegram-каналах распространяется видео, на котором девушка, выглядывая в окно, прицеливается и производит несколько выстрелов из пистолета. После к ней подходит ещё один человек, берёт пистолет и также производит выстрел, предположительно, в сторону припаркованных автомобилей. Авторы сообщают, что это происходило в жилом комплексе "Дубль два", в доме №122д на улице Суворова в Воронеже.
"Сегодня в 02.37 мск в ОП №1 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от очевидца о стрельбе из пневматического оружия. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в УМВД.
ПроисшествияВоронежСуворовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
