Поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи, приостановили

По данным отряда, пропавший турист отправился в поход вместе с подругой, при этом туристическая группа не регистрировалась. Турист самостоятельно направился в сторону вершины горы Тыбги (высота 3064 метра) 17 ноября. После того как мужчина не вернулся в базовый лагерь из одиночного похода на следующий день, его подруга сообщила сотрудникам Кавказского заповедника о произошедшем. Несмотря на усилия спасателей, мужчину обнаружить не удалось.