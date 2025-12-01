https://ria.ru/20251201/poisk-2058957230.html
Поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи, приостановили
01.12.2025
Поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи, приостановили
Поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи, остановлен из-за ухудшения погодных условий, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде...
2025-12-01T15:53:00+03:00
2025-12-01T15:53:00+03:00
2025-12-01T15:53:00+03:00
республика адыгея
россия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика адыгея
россия
краснодар
Поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи, приостановили
Поиск пропавшего в горах Адыгеи туриста приостановили из-за ухудшения погоды
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи, остановлен из-за ухудшения погодных условий, сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.
В районе горы Тыбги выпал свежий снег, он полностью закрыл возможные следы пребывания мужчины, уточнили в спасательном отряде.
"В связи с ухудшением погодных условий – выпадением свежего снега, полностью закрывшего возможные следы пребывания человека - поиск пропавшего в районе горы Тыбги туриста остановлен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что спасатели вернулись в пункты постоянной дислокации.
По данным отряда, пропавший турист отправился в поход вместе с подругой, при этом туристическая группа не регистрировалась. Турист самостоятельно направился в сторону вершины горы Тыбги (высота 3064 метра) 17 ноября. После того как мужчина не вернулся в базовый лагерь из одиночного похода на следующий день, его подруга сообщила сотрудникам Кавказского заповедника о произошедшем. Несмотря на усилия спасателей, мужчину обнаружить не удалось.
Всего в поиске туриста из Краснодара
задействовали 28 спасателей и 8 единиц техники.