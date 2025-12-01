Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье группу мужчин заподозрили в нападении на домработницу - РИА Новости, 01.12.2025
12:02 01.12.2025
В Подмосковье группу мужчин заподозрили в нападении на домработницу
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
северо-кавказский федеральный округ
татьяна петрова
снг
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московская область (подмосковье)
россия
северо-кавказский федеральный округ
происшествия, московская область (подмосковье), россия, северо-кавказский федеральный округ, татьяна петрова, снг, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Татьяна Петрова, СНГ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четверо мужчин напали на домработницу и потребовали у нее миллион рублей, который она должна была украсть из коттеджа в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье, злоумышленники арестованы, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"По предварительным данным, ночью в деревне Борки злоумышленники перелезли через забор частного дома, вскрыли входную дверь и проникли внутрь. В жилище находилась 61-летняя гражданка одной из стран СНГ. Нападавшие схватили женщину и, угрожая насилием, потребовали у нее миллион рублей. Эту сумму она должна была украсть из коттеджа в элитном поселке Горки-2, где работала домработницей", - сказала Петрова.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
24 ноября, 19:21
Она отметила, что злоумышленники заставили женщину отдать им 65 тысяч рублей и паспорт, после чего скрылись на автомобиле без государственных регистрационных знаков.
"Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении противоправных деяний и при поддержке Росгвардии задержали их на съемной квартире в Одинцове. Ими оказались четверо жителей Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 34 до 47 лет", – отметила Петрова.
Петрова добавила, что при обыске жилья задержанных оперативники обнаружили и изъяли телефоны, рации, заготовки государственных регистрационных знаков и паспорт потерпевшей.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража) и 163 УК РФ (вымогательство). Участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейскими устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Московской области.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи
14 июля, 18:00
 
